Ce n’est pas un soir pour célébrer un triste anniversaire au Paris Saint-Germain. Six ans jour pour jour après le traumatisme historique et éternel vécu à Barcelone, la fameuse remontada, le champion de France en titre va jouer une immense partie de sa saison, ce mercredi à Munich, dans un nouveau huitième de finale retour de Ligue des champions. Dans une position différente, cette fois, après avoir perdu la première manche au Parc des Princes trois semaines plus tôt (0-1), et avec un passif chargé en désillusions dans ces matchs couperets, au point qu’imaginer remporter la coupe aux grandes oreilles soit redevenu un peu plus un doux rêve qu’une future réalité. Le PSG n’en avait pourtant jamais été aussi proche en 2020 et 2021, en s’inclinant en finale (contre le Bayern), puis en demi-finales (contre Manchester City). Le club de la capitale est toujours rattrapé par ses limites structurelles et collectives, dans un monde où additionner des individualités et des stars ne suffit pas à décrocher la timbale. Pour continuer sa route, le voilà contraint à réaliser ce qu’il n’a réussi qu’une seule fois sous l’ère QSI (4 occurrences) : renverser un adversaire dans une double confrontation après une défaite à l’aller, comme face à Dortmund à l’hiver 2020 au même stade de la compétition. Le défi est de taille, mais il n’a rien d’impossible.

« On aime avoir cette pression »

Plus qu’un simple match de foot, un Bayern-PSG est une rencontre entre deux modèles différents, comme aiment le rappeler les Bavarois ; entre l’ancien monde et le nouveau, en quelque sorte. Le poids de la longévité et des titres (6 Ligues des champions pour le Rekordmeister, troisième club le plus sacré à égalité avec Liverpool) ne fait pas tout sur un terrain, mais ça peut jouer, surtout à ce niveau. Il y aura de la méfiance dans le camp allemand, un an après avoir pris une cure d’humilité inattendue contre Villarreal. Il y aura aussi de la confiance, évidemment. Ce n’est pas de l’arrogance, c’est une tradition quand on s’appelle le Bayern Munich. « Nous avons gagné 1-0 au Parc des Princes, c’est écrit noir sur blanc, souriait le capitaine Thomas Müller devant la presse. C’est pourquoi je nous vois dans une position plus confortable. Évoluer à domicile constitue aussi un vrai atout. Mais remonter ce score est tout à fait envisageable pour le PSG. »

La bande de Julian Nagelsmann n’avait pas ressemblé à une machine de guerre à l’aller, sans que cela ne l’empêche de prendre le dessus sur le PSG. Si le Bayern ne semble pas si impressionnant, il n’a perdu que deux matchs cette saison (contre Augsbourg en septembre et face à Gladbach quatre jours après le huitième de finale au Parc) et a rentré un 7/7 en C1, avec 6 clean sheets, en sortant d’une poule où se trouvaient l’Inter et le Barça. Ce qui ne doit pas effrayer le Paris Saint-Germain, toujours aussi ambitieux (« la LDC reste un objectif très élevé », dit Christophe Galtier) et en voie de guérison après ses trois succès d’affilée contre Lille, Marseille et Nantes en championnat. À l’Allianz Arena, ce sera une autre histoire, mais cela n’effraie pas Marco Verratti : « On a beaucoup de pression parce qu’on joue pour quelque chose de grand, mais on aime avoir cette pression. On rêve de ce genre de match quand on est enfant. »

Mbappé au centre de l’attention

C’est parce qu’ils ne sont plus des enfants que les Parisiens savent ce que représentent ces matchs dans le bilan d’une année et d’un coach, même si Galtier n’a pas « le sentiment que la saison du PSG se joue » sur cette seule rencontre. « Il faudra jouer beaucoup plus qu’on ne l’a fait à l’aller, analysait le technicien. Il sera important de récupérer le ballon plus tôt dans le camp munichois. Il sera aussi question d’avoir un comportement plus agressif et plus conquérant. Si nous sommes dans cet état d’esprit, on a la possibilité de se qualifier. » Ce sera avec Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, « tous compétitifs » pour cette rencontre, mais sans Neymar, absent pour plusieurs mois, dont la présence aurait été préférable « pour marquer des buts » et dont l’absence garantit un certain équilibre parisien, comme l’a admis Galtier. Au Bayern, Josip Stanišić devrait remplacer Benjamin Pavard, suspendu, dans la défense à trois, et Sadio Mané, de retour de blessure, est attendu sur le banc au coup d’envoi.

Le monde entier aime le regarder. Nous essaierons de le déranger au travail. Si notre plan marche, il ne va pas beaucoup s’amuser. Thomas Müller au sujet de Kylian Mbappé

Le facteur X reste Kylian Mbappé, qui avait changé le visage des deux équipes en jouant une vingtaine de minutes à l‘aller, et qui vit pour ces matchs. Les deux camps ne veulent pas le mettre au centre des débats, mais il s’y place naturellement, à force de battre tous les records. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG sera là pour apporter de « la profondeur et de la percussion », s’est réjoui Galtier. Il devrait surtout obliger le Bayern à reculer d’un cran sur le terrain, par peur de voir l’international français sauter sur les espaces dans le dos des défenseurs. « C’est l’un des meilleurs joueurs en Europe, acquiesçait Julian Nagelsmann. C’est un gros challenge de défendre sur lui. Il n’aura pas besoin de dix ou douze occasions pour marquer. » Son nom revient dans la bouche de tout le monde, des journalistes aux acteurs principaux de la pièce à venir, à l’instar de Müller au moment de répondre à une question sur son joueur préféré à Paris : « C’est une question facile : Kylian. Il a de l’explosivité en combinaison avec les bonnes décisions dans la surface de réparation. Le monde entier aime le regarder. Nous essaierons de le déranger au travail. Si notre plan marche, il ne va pas beaucoup s’amuser. » Il reste 90 minutes, voire un peu plus, pour que la date du 8 mars ne soit pas celle de deux tristes anniversaires dans l‘histoire du PSG.

