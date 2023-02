Le Bayern chute à Gladbach, Fribourg et Leipzig suivent le rythme

Chaudement accueilli pour son retour au Borussia Park, Yann Sommer a eu droit à des applaudissements, des sourires et même un cadre photo de la part de son ancien club. Mais les cadeaux, c’était avant le coup d’envoi. Gladbach a fait chuter le Bayern, vite réduit à dix (3-2). Coupable d’avoir déstabilisé Alassane Pléa en position de dernier défenseur, Dayot Upamecano a été exclu dès la 8e minute. Les Fohlen en ont tout de suite profité sur un coup franc de Jonas Hofmann, qui a intelligemment servi son capitaine Lars Stindl, buteur du droit à l’entrée de la surface (13e). Le Bayern est revenu contre le cours du jeu grâce à un débordement d’Alphonso Davies, pour la conclusion d’Eric-Maxim Choupo-Moting (35e).

Alors que le champion semblait avoir repris la main, Hofmann, bien trouvé par Pléa, a scotché Sommer du pied gauche (55e). La huitième offrande du Français, deuxième meilleur passeur de Bundesliga, derrière Randal Kolo Muani. Ramy Bensebaini a fracassé la barre (57e), mais c’est le supersub Marcus Thuram qui a eu le dernier mot en inscrivant son onzième but en championnat, sur une passe de l’infernal Hofmann (84e). Mathys Tel a profité d’une erreur de Stefan Lainer pour réduire l’écart (90e+3), mais le Bayern perdra sa première place dimanche en cas de victoire de l’Union.

Nkunku revient fort

Ça se resserre en haut de tableau puisque les cinq premiers se tiennent désormais en cinq points. Fribourg, quatrième, s’est imposé en serrant les dents à Bochum (0-2). Bousculés, les hommes de Christian Streich ont débloqué la situation sur un corner de Vincenzo Grifo, repris du gauche par Michael Gregoritsch (39e). Déjà le huitième but de l’Autrichien en championnat. Lucas Höler a fait le break de la tête, bien servi par Christian Günter (51e).

Juste derrière, Leipzig, vainqueur de Wolfsburg (0-3), reste au contact. Emil Forsberg a mis les siens sur les bons rails d’une frappe fouettée, avec l’aide du poteau (14e). Wolfsburg est longtemps resté dans le coup, sauvé par la parade de Koen Casteels face à David Raum (39e) ou par le poteau sur un coup franc de Dominik Szoboszlai (41e). Il a finalement fallu attendre le money time pour que Leipzig se mette à l’abri, Christopher Nkunku soignant son retour à la compétition avec une passe dé pour Konrad Laimer (85e). Szoboszlai a corsé la note dans le temps additionnel (90e+2), laissant Leipzig, cinquième, en embuscade.

En bas de classement, Stuttgart s’est donné de l’air après six journées sans gagner. Les Souabes ont quitté la zone rouge en écœurant Cologne (3-0). Gil Dias a ouvert le score d’un superbe tir du gauche de Gil Dias (9e), Borna Sosa a placé un coup franc imparable (59e), et le Français Tanguy Coulibaly, formé au PSG, a clos le spectacle du gauche, moins d’une minute après son entrée en jeu (74e). La preuve que quand on s’appelle Tanguy, il ne faut pas rester chez ses parents trop longtemps.

Les résultats :

Mönchengladbach 3-2 Bayern

Buts : Stindl (13e), Hofmann (55e) et Thuram (84e) // Choupo-Moting (35e) et Tel (90e+3)

Expulsion : Upamecano (8e)

Wolfsburg 0-3 Leipzig

Buts : Forsberg (14e), Laimer (85e) et Szoboszlai (90e+2)

Bochum 0-2 Fribourg

Buts : Gregoritsch (39e) et Höler (51e)

Stuttgart 3-0 Cologne

Buts : Dias (9e), Sosa (59e) et Coulibaly (74e)