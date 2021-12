Top 10 : Ciseaux de Ligue 1

Ce week-end à Strasbourg, l'attaquant de l'OM Bamba Dieng a réalisé le plus beau but de la journée de Ligue 1 à l’aide du geste technique absolu du buteur : le ciseau retourné. L’international sénégalais entre ainsi par la grande porte dans la caste des acrobates du championnat de France. En voici dix depuis 2000. Car avant, cela aurait été un simple best-of des spécialistes Jean-Pierre Papin et Amara Simba.

Djibril Cissé, AJ Auxerre-PSG (1-1), 4 août 2001

Marquer grâce à un puissant ciseau acrobatique après que le ballon touche la barre transversale, c’est une action digne de Shaolin Soccer. Sauf que l'’ancien numéro 9 de l’AJA l’a fait dans la vraie vie, lui.







(à partir de 6'20)

Jimmy Briand, OL-Nancy (4-0), 18 février 2011

Vous vous demandez encore pourquoi l’actuel attaquant des Girondins de Bordeaux continue de fouler les pelouses de Ligue 1 ? Après le visionnage de ce but, vous aurez la réponse à votre question.



Vidéo

Jimmy 100 fois Ilan, Reims-Bastia (1-2), 13 janvier 2013

Que serait notre championnat national sans sa touche brésilienne ? Probablement une sorte de plat principal sans sauce. L’ancien buteur de Sochaux, Saint-Etienne, Ajaccio et Bastia nous rappelle ici à ses belles années passées dans l’Hexagone.



Vidéo Frédéric Déhu, AS Monaco-PSG (2-2), 18 août 2001

Comment sonner la révolte au sein de son équipe en étant mené 2-0 ? L’ancien capitaine du Paris Saint-Germain possède la réponse et elle est très belle à voir.



Vidéo Steve Savidan, Valenciennes-Bordeaux (3-1), 22 mars 2008

Bon, le marquage très sommaire de la défense bordelaise est à revoir sur ce corner du VAFC, mais le geste tout en équilibre de Savigol est bien à montrer dans toutes les écoles de football.







(à partir de 5'59)

Ludovic Giuly, AS Monaco-RC Lens (2-0), 22 novembre 2003

« C’est le plus beau but de toute ma carrière de footballeur professionnel. » Les mots de l’ancien capitaine de l’ASM sont formels, ce centre de Jérôme Rothen lui a permis de réaliser sa plus belle œuvre esthétique.







(à partir de 0’10)

Laurent Batlles, OM-Rennes (3-1), 5 février 2005

L’actuel entraîneur de l’ESTAC a mis un paquet de jolis buts dans notre chère Ligue 1. Mais celui-ci, en synchronisation parfaite avec son coéquipier Steve Marlet, mérite sans doute un petit bonus.







(à partir de 2’24)

Lucas Ocampos, Toulouse-AS Monaco (0-2), 19 janvier 2014

À l’aise dans l’exercice, l’Argentin bénéficie d’une galette de son pote James Rodriguez pour offrir à la Ligue 1 son tout premier golazo et assurer la victoire des siens au Stadium. Propre.



Vidéo Claudio Beauvue, EA Guingamp-AC Ajaccio (2-1), 26 octobre 2013

Il fallait que l’ancien attaquant de l’En Avant fasse partie de ce top. Non seulement parce que son ciseau retourné permet à son équipe de remporter le match ce soir-là, mais aussi parce que Air Beauvue sait faire honneur à son surnom.



Vidéo Andy Delort, Montpellier-Lille (2-3), 23 décembre 2020

Marquer contre un futur champion de France, ce n’est déjà pas donné à tous les attaquants de Ligue 1. Alors imaginez que ce soit d’un retourné acrobatique... Pour l’actuel buteur de l’OGC Nice, cela ne semble pourtant pas si compliqué à en croire sa célébration.



Vidéo

Ils auraient aussi pu faire partie de ce top : Nicolas De Préville contre Guingamp, Max-Alain Gradel contre Dijon, Lucas Ocampos contre Troyes, Gaëtan Laborde contre Strasbourg, Facundo Medina contre Lorient.



