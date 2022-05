Nice signe un réveil tonitruant et renverse Saint-Étienne

Nice (4-4-2) : Benítez - Daniliuc, Todibo, Dante, Bard (Amavi, 83e) - Brahimi (Boudaoui, 79e), Rosario, Lemina (Schneiderlin, 78e), Kluivert (Stengs, 83e) - Gouiri (Guessand, 74e), Delort. Entraîneur : Christophe Galtier.



Saint-Étienne (5-4-1) : Bernardoni - Maçon (Thioub, 74e), Sow, Moukoudi, Mangala, Gabriel Silva - Nordin (Crivelli, 65e), Youssouf, (Moueffek, 73e), Camara, Bouanga (Hamouma, 81e) - Boudebouz (Aouchiche, 65e). Entraîneur : Pascal Dupraz.

Dix minutes de folie pour tout changer. Vaincu par Nantes en finale de la Coupe de France, samedi (1-0) , Nice avait encore la gueule de bois pendant toute la première période de sa rencontre de championnat face à Saint-Étienne, mercredi. Mais quand ils sont enfin sortis de leur léthargie, les Aiglons ont fait très mal à leurs adversaires. Menés 0-2 à la pause, ils ont en effet réussi à totalement inverser le cours de la rencontre et à s’imposer (4-2) grâce à trois buts inscrits en l’espace de dix minutes. C’est d’abord Melvin Bard qui a sonné la révolte en trouvant la faille dans un angle fermé. C’est ensuite Andy Delort, le seul attaquant azuréen à avoir conservé des statistiques décentes en cette seconde partie de saison, qui a pris la lumière. L’ancien Montpelliérain a fusillé Paul Bernardoni d’un coup franc surpuissantavant de conclure de près sur un bon service de Justin Kluivert. Les Niçois ont poursuivi sur leur lancée et Hichem Boudaoui a alourdi la marque d’une superbe frappe croisée. À la pause, le Gym pouvait quasiment faire une croix sur le podium. Il n’a désormais plus que deux points de retard sur Monaco (3).La réaction remarquable des hommes de Christophe Galtier a contrasté avec l’écroulement improbable de ceux de Pascal Dupraz, qui avaient réalisé un premier acte de très bonne facture. Solides et appliqués sur le plan défensif, les Verts avaient aussi fait preuve d’une belle efficacité offensive. Denis Bouanga avait d’abord ouvert le score en reprenant à bout portant un centre d’Yvann Maçon. Et juste avant le retour aux vestiaires, Zaydou Youssouf avait habilement conclu un contre express, avec Bouanga et Ryad Boudebouz à la baguette. À ce moment-là, on voyait mal ce qui pouvait arriver à l’ASSE. Mais comme à Lorient il y a quelques semaines (6-2), les Foréziens ont fini par exploser en plein vol. Ils pouvaient s’offrir un bol d’air salutaire avant les deux ultimes journées. Ils vont finalement devoir batailler jusqu’au bout pour, a minima, conserver leur place de barragiste.L’autre « vainqueur » du jour n’est autre que Bordeaux qui, en cas de victoire stéphanoise, aurait été mathématiquement relégué dès ce mercredi soir. On se raccroche à ce que l’on peut...