Un supporter français victime d’insultes racistes pendant Dortmund-Chelsea

« Say no to racism. »

Un supporter français, présent dans le parcage de Chelsea lors du huitième de finale aller de Ligue des champions opposant les Blues au Borussia Dortmund, aurait été victime d’insultes racistes, proférées par des supporters londoniens. Sur les réseaux sociaux, le jeune homme a en effet relayé sa mésaventure au Signal Iduna Park, alors qu’il tournait une vidéo durant l’avant-match. Suffisant pour agacer un autre supporter donc, avec qui le ton serait rapidement monté, avant qu’un stadier n’intervienne et ne change de place le Français, sous les insultes racistes de plusieurs autres individus présents dans la tribune.

Thread- RACISME dans le football. @ChelseaFC @BVB première fois de ma vie j’ai été victime de racisme dans un stade je suis abattu. S’il vous plaît si vous pouvez tous suivre ce Thread et partagez en masse c’est inacceptable @SamuelEtoo a raison ils laissent faire 1/16 — SouleyH (@Samousou24) February 16, 2023

Face à ces évènements, la victime aurait alors quitté le stade en fin de première période pour, selon ses termes, « ne pas envenimer les choses ». Aucune précision n’a été donnée concernant un éventuel dépôt de plainte.