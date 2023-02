Grâce à Adeyemi, Dortmund bat Chelsea

Borussia Dortmund 1-0 Chelsea FC

But : Adeyemi (63e) pour le BvB

Dans un duel haletant, au couteau, le Borussia Dortmund est parvenu à contenir les assauts de Blues survoltés par rapport à leurs sorties en Premier League, se contentant d’un but en solo de Karim Adeyemi, véritable fusée Ariane lancée vers la Lune. Fin de série pour Graham Potter en Ligue des champions, mais le suspense reste à son comble avant le dénouement au Bridge.

Tous azimuts

Le début de match annonce la couleur, tant les spectateurs et téléspectateurs n’auront aucun moment de répit. D’une surface à l’autre, avec une intensité débordante, les deux formations vont se livrer un duel (quasi) épique, pas assez valorisé au tableau d’affichage. Gregor Kobel doit d’abord se coucher devant Kai Havertz, menaçant sur un des premiers contres des visiteurs (4e). Mykhaïlo Mudryk et João Félix, eux, sont vénéneux dans la profondeur, et Thiago Silva se permet de marquer de la main (16e), un pion logiquement refusé. La première vraie occasion de la rencontre tombe dans l’escarcelle des Schwarzgelben, lorsque le très en jambes Julian Brandt s’engouffre dans l’axe avant de décaler Sébastien Haller sur la droite de la surface blue, mais le cuir échoue dans le petit filet de Kepa (27e). Auparavant, Marius Wolf avait secoué l’arrière-garde de Chelsea, avant de se prendre les pieds dans le tapis au moment de viser (19e). La réplique des Londoniens ne se fait pas attendre, mais João Félix rate son enroulé du droit (32e), avant de tamponner la transversale de Kobel (38e), du gauche cette fois. La dernière grosse opportunité de Dortmund est toujours pour Wolf, qui n’attrape pas le cadre sur un centre tir à l’angle de la zone de vérité (43e).

Adeyemi, la flèche sort du carquois

La réclame et l’entracte passés, les hommes de Graham Potter se mettent à dominer l’entrejeu grâce à leur paire Loftus-Cheek-Enzo Fernández, et continuent de jouer un football de qualité. Le match manque de se débloquer sur une percée tonitruante de Reece James, fauché à la sortie de la surface de réparation du Borussia, mais son coup franc pied droit se heurte à Gregor Kobel, parti à l’horizontale sur sa gauche (55e). Le rythme est effréné, comme dans le premier acte, et dans la foulée Kepa doit se coucher sur une frappe à ras de terre de Brandt (58e). De son côté, James teste de nouveau Kobel, avec une frappe topée, avec rebond (62e). Sur le contre fulgurant qui suit le corner, Karim Adeyemi dépose Enzo Fernández à l’arrêt de bus, avant de crocheter Kepa sur sa gauche, pour inscrire son deuxième but de la saison en Ligue des champions (1-0, 63e). Le Signal Iduna Park plonge dans l’ivresse, mais pas de répit pour le BvB pour autant, car Chelsea ne lâche pas le morceau. Preuve en est, Ziyech insiste côté droit, et son ballon est repris au point de penalty par Kalidou Koulibaly (79e), mais Kobel est encore au poste pour freiner son tir, avant qu’Emre Can ne sauve la patrie sur sa ligne avec un tacle d’exception. Acculés par les Blues, les Marsupiaux tiennent bon, même si João Félix se retrouve encore en position de conclure (83e). Après une petite partie de pousse-torse générale devant les bancs de touche, Gregor Kobel dégoûte une dernière fois Enzo Fernández (90e+4). Le retour s’annonce déjà comme un classique.

Borussia Dortmund (4-1-4-1) : Kobel – Wolf, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro – Can – Brandt, Bellingham, Özcan, Adeyemi – Haller. Entraîneur : Edin Terzić.

Chelsea (4-2-3-1) : Kepa – R. James, T. Silva, Koulibaly, Chilwell – Loftus Cheek, Enzo – Ziyech, J. Félix, Mudryk – Havertz. Entraîneur : Graham Potter.