Stephy Mavididi se rapproche de Leicester

En France depuis 2019 et son prêt à Dijon, Stephy Mavididi s’apprête à quitter Montpellier pour rentrer au pays. L’ancien international U20 anglais devrait rejoindre Leicester dans les prochains jours selon L’Équipe. À un an de la fin de contrat, le joueur formé à Arsenal devrait être vendu pour un montant légèrement supérieur aux six millions déboursés par le MHSC. Celui qui a attendu fin janvier pour marquer son premier but de la saison avec Montpellier (pour un total de quatre réalisations et deux passes décisives à la fin de l’exercice) part après une saison délicate.

Leicester City n’est pas au mieux non plus. Dix-huitièmes de Premier League la saison dernière, les Foxes accueilleront Stephy Mavididi en Championship. L’Anglais devrait vraisemblablement remplacer Harvey Barnes sur l’aile gauche, en partance vers Newcastle.

L’Équipe révèle également que le club pailladin attend d’autres offres pour Elye Wahi et Maxime Estève, eux aussi sur le départ.

Amical : une victoire et un blessé, pour Montpellier