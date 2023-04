À dix contre onze, Montpellier s’offre Rennes

Montpellier 1-0 Rennes

But : Mavididi (84e)

Expulsion : Savanier (53e)

Au courage.

À dix contre onze pendant quasiment toute la seconde période, Montpellier a quand même réussi à prendre les trois points contre Rennes (1-0). Le déluge héraultais n’a pas empêché les deux équipes de monter sur le ring, où les Montpelliérains ont été les premiers à enfiler les gants dans une partie rythmée et engagée. De la tension, des tentatives avortées (Issiaga Sylla, Wahbi Khazri) et même une interruption de match pendant quelques minutes face aux nombreux fumigènes craqués par les ultras pailladins pour leur 20e anniversaire : un bon cocktail pour faire douter les Rennais, présents à la Mosson avec les mêmes hommes et le même schéma que le week-end dernier face à Reims. Mais les Bretons sont montés en puissance : Arnaud Kalimuendo a buté sur Benjamin Lecomte, avant de faire la différence d’un contrôle orienté splendide pour servir Benjamin Bourigeaud, qui a tiré sur le portier montpelliérain.

En seconde période, les cartons s’accumulent et Téji Savanier voit rouge pour une semelle au niveau de l’arrière du genou de Lesley Ugochukwu (53e). Montpellier n’est pas loin de sortir de son match, Theate voit sa praline toucher le haut de la barre transversale, Rennais loupe le coche et va se faire refroidir dans les dix dernières minutes. Stephy Mavididi saute sur une remise de Jullien pour crucifier Mandanda de la tête et fait exulter la Mosson (1-0, 84e). Le succès du maintien, sûrement, pour Montpellier, et une 11e défaite cette saison en championnat pour Rennes, qui se retrouve à la merci de Lyon et à trois points de la 5e place.

Le yoyo est à la mode en Bretagne en 2023.

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Kouyaté, Sylla – Leroy (Chotard, 72e), Ferri – Nordin, Savanier, Khazri (Mavididi, 78e) – Wahi (Maouassa, 72e). Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Rennes (4-3-3) : Mandanda – Traoré, Omari, Theate, Meling – Bourigeaud, Ugochukwu (Santamaria, 74e), Tait (Majer, 80e) – Doku (Salah, 80e), Kalimuendo (Toko Ekambi, 72e), Gouiri. Entraîneur : Bruno Genesio.

