Score nul et vierge entre Braga et Porto

Braga 0-0 Porto

Zzzzzzzz…

Alors que les deux équipes se disputent la deuxième place du championnat, Braga et Porto se sont neutralisés sans réussir à marquer un seul pion.

Dommage pour les Arcebispos, qui auraient mérité mieux. Ce sont eux qui se sont montrés les plus dangereux dès le début de la rencontre, via les remuants Ricardo Horta et Abel Ruiz. Bien timide hormis le loupé de Taremi (12e), le FC Porto – éliminé cette semaine de la Ligue des champions – multiplie les relances foireuses et les approximations. Ce qui profite aux locaux, tout proches d’ouvrir le score après un numéro de Bruma, dont la frappe du gauche est stoppée par Diogo Costa (14e). Et ce qui agace Sergio Conceição, lequel procède à deux changements avant même la pause, en sortant notamment son fils Rodrigo (39e).

Pas cool le jour de la fête des pères au Portugal. D’autant qu’après l’entracte, et un nouveau changement chez les Dragons, Braga continue de faire la loi. Hélas, Ricardo Horta manque le cadre de peu (55e). L’entrée en fin de match de Simon Banza ne changera malheureusement rien à l’issue de ce match au sommet. Pas plus que l’occasion manquée en fin de rencontre par Evanilson (86e), et les deux gâchées par le nouvel entrant, Pizzi (92e, 94e).

Résultat, Benfica, vainqueur de Guimarães samedi (5-1), compte maintenant 10 points d’avance sur son dauphin, Porto, et 12 sur Braga.

Braga (4-2-3-1) : Matheus – Victor Gomez, Tormena, Niakate, Sequeira – Al Musrati, André Horta (Castro, 76e)- Iuri Medeiros (Banza, 76e), Ricardo Horta, Bruma (Djaló, 64e) – Abel Ruiz (Pizzi, 89e). Entraîneur : Artur Jorge.

Porto (4-4-2) : Diogo Costa – Rodrigo Conceição (Galeno, 39e), Fábio Cardoso, Marcano, Wendell (Zaidu, 46e) – Otavio, Grujic (Eustáquio, 39e), Uribe (Veron, 80e), Pepe – Taremi (Namaso, 80e) Evanilson. Entraîneur : Sergio Conceição.

L’Inter résiste à Porto et file en quarts