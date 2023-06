Porto remporte la coupe du Portugal

Braga 0-2 FC Porto

Buts : André Horta (53e, CSC) et Otavio (81e) pour Porto

Expulsions : Wendell (62e) et Niakate (79e)

Et le champion reste champion.

Vainqueur de la Taça la saison dernière, le FC Porto n’a fait qu’une bouchée de Braga (0-2) cette année devant les 39 000 supporters du stade national de Jamor. Dominés de la tête et des épaules, les soldats de Braga n’ont rien pu faire face à la solide défense des Dragons, mais aussi et surtout la totale maitrise d’Eustaquio et d’Uribe dans l’entrejeu, empêchant leurs adversaires du jour de se montrer dangereux. Longtemps maladroits dans le dernier geste, les coéquipiers de Pepe ont attendu le retour des vestiaires pour trouver le chemin des filets.

Au terme d’un super mouvement collectif, Otavio a parfaitement servi Galeno sur le côté gauche et le feu follet brésilien a vu son centre à ras de terre être contré par le malheureux André Horta qui a marqué dans ses propres buts (0-1, 53e). Déjà très tendue, pleine de nervosité et bourrée de duels, la rencontre aurait pu basculer après l’expulsion de Wendell (62e), coupable d’avoir laissé trainer son pied sur la cuisse de Medeiros. Une supériorité numérique dont les Guerreiros do Minho n’ont pas su profiter. Pire, Niakate a lui aussi été exclu (79e) quelques minutes plus tard. La sanction a été immédiate puisqu’Otavio a marqué dans la foulée (0-2, 81e) d’un super décalage de l’homme du match, Galeno.

Deux buts, deux expulsions, dix cartons jaunes, du soleil, de la tension… Il ne fallait pas louper ce match !

Braga (4-4-2) : Matheus – Gomez (Banza, 70e), Tormena (Pizzi, 75e), Niakate, Borja (Mendes, 58e) – Medeiros (Djalo, 58e), A.Horta (Racic, 59e), Al Musrati, Bruma – Ruiz, R.Horta. Entraîneur : Roger Schmidt.

Porto (4-4-2) : Ramos – Pepê, Pepe, Marcano, Wendell – Otávio (Veron, 90+4e), Eustaquio (Grujic, 90+4e), Uribe, Galeno (Franco, 90+3e) – Taremi, Evanilson (Martinez, 44e ; Zaidu, 67e). Entraîneur : Sergio Conceição.

