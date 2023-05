Rennes se balade, Troyes relégué en Ligue 2

Rennes 4-0 Troyes

Buts : Theate (15e), Bourigeaud (66e) et Toko Ekambi (70e, 74e) pour les Rouge et Noir

Après Angers, c’est au tour de Troyes de monter dans l’ascenseur en Bretagne.

Le Stade rennais a officialisé la relégation de l’ESTAC en s’imposant largement à la maison (4-0), ce dimanche. L’après-midi a débuté par un moment d’émotion au Roazhon Park, qui a rendu hommage à Arman Soldin, le journaliste de 32 ans tué en Ukraine cette semaine. Sur la pelouse, Gauthier Gallon s’est bien couché sur un coup de casque de Lovro Majer, avant d’être battu sur une tête d’Arthur Theate, surpris de recevoir le ballon sur un corner de Benjamin Bourigeaud et buteur avec un peu de réussite (1-0, 15e). Un bon départ pour les Rennais, facilement dominateurs d’une équipe troyenne tentant de piquer sur quelques rares balles de contre dans une partie manquant souvent de rythme. Sans forcer, les Bretons ont eu quelques opportunités de faire le break : Hamari Traoré a buté sur Gallon, Majer a vu son coup franc frôler le poteau gauche du portier aubois, et Amine Gouiri n’a pas cadré son enroulé.

Il a fallu une mauvaise relance de Steve Mandanda pour permettre à l’ESTAC de se montrer dangereuse, mais Rony Lopes n’est pas parvenu à reprendre le centre de Yasser Larouci. Une éclaircie et un homme nommé Gallon pour essayer de retarder l’échéance, le gardien privant Theate d’un doublé et sortant un arrêt exceptionnel sur une tête de Bourigeaud, finalement à la réception du centre du remuant Jérémy Doku pour planter dans le but vide (2-0, 66e). Une défense troyenne aux abois et une affaire définitivement pliée en moins de dix minutes, avec deux pions coup sur coup de Karl Toko Ekambi, en mode renard des surfaces après un nouveau numéro de Doku (3-0, 70e), puis auteur d’un enchaînement crochet-tir dans la surface pour le doublé (4-0, 74e). De quoi offrir une ovation au Camerounais à sa sortie, alors qu’Andreas Bruus et Gouiri ont fait trembler les montants dans une fin de partie décousue. En soignant sa différence de buts (+22), Rennes met la pression sur le LOSC et reprend trois points d’avance sur l’OL.

Vivement que le plan du City Group prenne forme à Troyes. Ou pas.

Rennes (4-1-4-1) : Mandanda – Traoré (Assignon, 81e), Omari, Theate, Belocian – Santamaria (Tait, 77e) – Doku (Do Marcolino, 87e), Bourigeaud (Ugochukwu, 87e), Majer, Gouiri – Toko Ekambi (Salah, 77e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Troyes (3-4-3) : Gallon – Zoukrou (Porozo, 81e), Rami, Palmer-Brown – Bruus, Kouamé, Chavalerin, Larouci (Conté, 69e) – Odobert (Dong, 81e), Baldé, Lopes. Entraîneur : Patrick Kisnorbo.

Pronostic Rennes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1