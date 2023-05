Le président de Troyes précise le plan du City Group pour les 10 ans à venir

Tiens, un plan à Troyes.

Aymeric Magne, le président de l’ESTAC, a dévoilé les contours du projet du City Group pour le développement du club aubois dans les dix prochaines années. « On a un projet qui est clair. Je vais vous le dire honnêtement, il a été mal communiqué au début », a-t-il insisté sur le plateau de L’After Foot, sur RMC, ce jeudi soir, alors que la relégation pourrait être officielle dès ce week-end. « Aujourd’hui, on est entre la 15e et la 30e place du championnat. Notre objectif est d’être entre la 12e et la 22e et 23e. Donc oui, on va y passer, en Ligue 2, a-t-il admis. Combien on va investir sur les infrastructures, combien de temps on va passer en Ligue 1… Il y a l’aléa sportif, mais on a recruté des gens de très haute expérience au niveau du staff business et administratif. »

Le dirigeant estime que le City Group devrait permettre à Troyes de continuer à grandir et de se développer dans les années à venir : « Le fait d’avoir City va nous permettre d’inverser la tendance du 20-80 (20% en Ligue 1, 80% en Ligue 2). On ne sera pas 80% du temps en Ligue 1, mais on va au moins essayer 70%. D’autant plus que City investit sur d’autres choses dans la ville pour développer le territoire. » Le City Group comptabilise 13 clubs dans son giron, après le rachat de l’Esporte Club Bahia, le 5 mai dernier.

Attention quand même à ce que l’ascenseur ne tombe pas en panne.

