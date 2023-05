Pronostic Rennes Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes tranquille à domicile face à Troyes

La saison du Stade rennais semble avoir pris un autre tournant avec la sévère blessure de Martin Terrier. Excellent avant ce drame pour le buteur, le club breton a connu une seconde partie d’exercice nettement plus délicate. Si les Rouge et Noir ont toujours la possibilité d’accrocher une place européenne, ils sont dépendants des résultats de Lille. Dans ce sprint final, les hommes de Genesio n’arrivent pas à trouver leur rythme de croisière et limitent la casse en s’imposant à domicile. En effet, lors de ses deux dernières réceptions, Rennes a pris le dessus sur Reims (3-0) et face à la lanterne rouge angevine (4-2). Comme souvent depuis la fin du Mondial, les Rennais ont montré leurs limites en déplacement en s’inclinant à Nice (2-1) le week-end dernier. Dans cette dernière ligne droite, Rennes a un calendrier abordable avec des confrontations face à un Monaco pas au mieux, et les mal classés Ajaccio et Brest. Pour conserver ses chances de disputer une compétition européenne, le club breton doit remporter ses derniers matchs. Pour cela, Genesio compte sur le réveil de ses attaquants Kalimuendo et Gouiri, décevants depuis la blessure de Terrier. En revanche, le Belge Doku s’est montré plutôt intéressant lors des dernières sorties à domicile (2 doublés sur les 2 dernières réceptions).

En face, Troyes est avant-dernier de Ligue 1 et est presque officiellement relégué en L2. La saison troyenne a été émaillée, au démarrage, de problèmes avec des désaccords entre le coach Irles et certains de ses joueurs. Alors que le club avait quelques résultats malgré ces atermoiements, les dirigeants ont décidé de changer d’entraîneur pour mettre en place l’Australien Kisnorbo. Ce dernier n’a jamais su imposer sa patte sur une équipe qui a réalisé une seconde partie de saison catastrophique. Depuis la reprise post-Mondial, l’ESTAC n’a remporté qu’une seule rencontre sur la pelouse de Strasbourg (2-3). Le week-end dernier, les Troyens n’ont rien pu faire face à un PSG plus fort (1-3). Battu sur 5 de ses 6 derniers matchs, Troyes devrait subir une nouvelle déculottée en Bretagne face à des Rennais dans l’obligation de s’imposer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

