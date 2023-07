Gauthier Gallon file à Rennes

De quoi concurrencer Mandanda.

Futur numéro deux ? Numéro un bis ? Qu’importe le projet, le Stade Rennais a eu la bonne idée de renforcer le poste de gardien de but. Ce mercredi, Gauthier Gallon s’est engagé pour trois saisons avec le club breton en provenance de Troyes. Le portier de 30 ans est venu concurrencer l’ancienne gloire de l’Olympique de Marseille. « Je suis très heureux et très fier. J’ai reçu un super accueil lors de mes premières heures à Rennes. J’arrive dans un bon club, familial et structuré, a lancé Gallon dans sa première interview au micro du club, m’entraîner avec Steve Mandanda, c’est aussi ce qui a penché dans la balance, de pouvoir côtoyer une légende. À notre poste, c’est quelqu’un qui nous a donné envie et qui nous donne encore envie. À moi d’apprendre et écouter, il va pouvoir m’aider dans plein de situations, dans les moments où il faudra être performant pour l’équipe. »

Et après toutes les belles choses que Gallon a montré avec l’ESTAC, on ne doute pas qu’il sera performant !

Rennes a trouvé la doublure de Mandanda