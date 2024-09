Pronostic Real Stuttgart : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Mbappé porte le Real face à Stuttgart

Le champion d’Europe lance la défense de son titre lors de la réception de Stuttgart. En effet, le Real Madrid a de nouveau brillé sur la scène européenne la saison passée en dominant le Borussia Dortmund en finale de la Ligue des champions. Pour cette nouvelle version de la LDC, le Real veut de nouveau laisser son empreinte et a pour cela recruté Kylian Mbappé, venu s’ajouter dans la liste des Galactiques du Real. Auteur d’un but pour ses débuts avec les Merengues, le Français a aussi marqué 3 buts lors des 2 dernières rencontres. Contre la Sociedad ce week-end (victoire 2-0 du Real à Saint-Sébastien), le Bondynois a semblé plus en jambes et souhaite confirmer cette montée en puissance en Ligue des champions. Victorieux de la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta (2-0), le Real a cependant connu 2 2 accrocs en championnat avec des nuls contre Majorque et Las Palmas, qui les met à 4 points d’un Barça intraitable dans cette entame de championnat. Carlo Ancelotti et ses hommes ont en revanche gagné tous ses matchs à domicile.

En face, Stuttgart a été l’une des bonnes surprises de la saison en Bundesliga en finissant en seconde position derrière le Bayer Leverkusen et surtout devant le Bayern. Lors de ce nouvel exercice, le VfB doit assumer son nouveau statut et s’adapter aux rencontres tous les 3 jours. Battu en Supercoupe d’Allemagne par le Bayer, Stuttgart s’est également incliné à Fribourg lors de la 1ière journée de championnat. Victorieux logique de Preussen Munster en Coupe, le VfB a ensuite perdu de nouveaux points à la maison contre Mayence (3-3), en concédant l’égalisation en toute fin de match. Finalement, les joueurs de Sebastian Hoeness ont accroché leur premier succès sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach (1-3) avec un doublé de Demirović. Cet été, Stuttgart a perdu son buteur Guirassy, parti à Dortmund. Pour compenser ce départ, le VfB a misé sur Undav, Demirović, Rieder, Touré qui accompagnent les Français Millot, Rouault et Zagado. Dans son stade Bernabéu, le Real devrait commencer la défense de son titre par un succès face à Stuttgart.

