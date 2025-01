Dani Olmo et Pau Víctor convoqués par Barcelone pour la Supercoupe d’Espagne

Peut-être qu’ils joueront cagoulés pour ne pas se faire cramer ?

Tandis que le FC Barcelone bataille pour faire inscrire Dani Olmo et Pau Víctor dans sa liste, ce que refuse la Liga pour une histoire de plafond salarial trop élevé, Hansi Flick a décidé de convoquer ce lundi ses deux joueurs pour la Supercoupe d’Espagne, qui se déroulera en Arabie saoudite. Un pari risqué puisque les deux Espagnols sont techniquement libres de s’engager où ils veulent, et qu’ils ne sont pour l’instant pas autorisés à disputer cette Supercoupe, alors que le Barça défiera l’Atheltic Club mercredi pour une place en finale. Si les dirigeants catalans se disent optimistes concernant le futur du milieu et de l’attaquant, les leviers commencent à s’épuiser.

Los jugadores que viajan a Arabia Saudí pic.twitter.com/9PpSl506Tp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) January 6, 2025

Ça s’appelle une tentative de 49.3.

