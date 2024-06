Pronostic Pérou Chili : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Le coup d’envoi de la Copa América a été donné dans la nuit de jeudi à vendredi. Cette nuit, le Pérou défie le Chili à l’occasion de la 2e rencontre du groupe A. Et si vous souhaitez parier, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Pérou Chili !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pour l’énorme match retour que tout le monde attend !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Pérou Chili

► Le pari « Moins de 2,5 buts » est coté à 1,42 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 142€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Chili » est coté à 1,80 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 180€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le pari « Le Chili gagne de 1 but exactement » est coté à 3,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 310€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le Pérou n’arrive pas en confiance

Le Pérou avait connu quelques années très réjouissantes en participant à la Coupe du monde 2018 en Russie puis en se hissant en finale de la Copa América l’année suivante. Mais cette très belle parenthèse s’est refermée et cette sélection ne semble pas vraiment en mesure de jouer les premiers rôles désormais dans cette compétition qu’elle aborde avec un capital confiance plutôt réduit. Très mal partis lors des qualifications pour la prochaine Coupe du monde, les Incas se trouvent en dernière position de la zone Amsud avec seulement 2 points pris au cours des 6 premières journées disputées. Heureusement pour eux, ils ont relevé un peu la tête ces derniers temps en remportant 3 de leurs 4 derniers matchs amicaux face à des équipes très modestes contre le Nicaragua (2-0), la République dominicaine (4-1), le Paraguay (0-0) et le Salvador (0-1).

Le Chili doit également se remobiliser

Le Chili n’est plus non plus au sommet du football américain comme il avait pu l’être au milieu des années 2010 lorsqu’il avait remporté 2 Copa América successives, en 2015 et en 2016. Depuis, c’est un peu la soupe à la grimace pour cette équipe qui n’a plus participé à la Coupe du monde depuis 2014 et qui n’est d’ailleurs pas très bien parti pour prendre part à celle de 2026. Les partenaires d’Alexis Sánchez pointent en effet au 8e rang du classement des éliminatoires de la zone Amsud pour le prochain mondial avec 5 points au compteur. Néanmoins, ils ont tout de même réalisé quelques prestations intéressantes ces derniers mois en amical. Facile vainqueur de l’Albanie (0-3), la Roja a ensuite été battue d’une courte tête par la France (3-2) avant d’écraser le Paraguay (3-0) il y a quelques jours.

Deux effectifs assez peu connus

Le Pérou s’appuie surtout sur un groupe composé des joueurs qui évoluent, pour la plupart, de l’autre côté de l’Atlantique. Les deux principales têtes d’affiche du secteur offensif restent le capitaine Paolo Guerrero (39 buts en 119 sél) et son partenaire Edison Flores (16 buts en 73 sél). Les rares joueurs qui se sont imposés en Europe sont les défenseurs Callens (Girona) et Lopez (Feyenoord), les milieux Pena (Malmö) et Castilli (Gil Vicente) et l’attaquant Lapadula (Cagliari). Côté chilien, plusieurs têtes connues par les amateurs de Ligue 1 ont répondu à l’appel de leur sélectionneur. C’est bien sûr le cas de l’attaquant Alexis Sánchez (Inter) qui, avec 51 buts inscrits en 163 capes, est de loin le meilleur buteur de cette équipe devant l’aussi expérimenté Eduardo Vargas (Atlético Mineiro, 42 buts en 109 sél). L’attaquant Brereton Diaz (Sheffield United) est également en balance pour débuter. On retrouve également les défenseurs Suazo (Toulouse) et Maripán (Monaco) qui pourraient tous figurer dans le 11 de départ cette nuit.

Les compositions probables pour ce Pérou – Chili :

Pérou : Gallese – Corzo, Santamaria, Abram – Advincula, Castillo, Pena, Quispe, Lopez – Lapadula, Flores.

Chili : Bravo – Isla, Catalan, Diaz, Suazo – Echeverria, Nunez – Davila, Sánchez, Osario – Vargas.

Le Chili peut démarrer du bon pied

Cette opposition entre le Pérou et le Chili concerne le groupe A de la Copa America dans lequel on retrouve également l’Argentine et le Canada. Cette confrontation est donc très importante dans l’optique de la qualification car l’on imagine l’Albiceleste prendre l’un des 2 tickets pour les quarts de finale. Après avoir réalisé quelques prestations intéressantes lors de ses derniers matchs amicaux, le Chili semble arriver avec davantage de crédit pour son premier match dans la compétition. Il a notamment plutôt rassuré en écrasant le Paraguay en début de mois et il peut compter sur la plupart de ses tauliers habituels, notamment offensivement, pour espérer remporter cette partie. Cependant, le Pérou, qui a également retrouvé quelques couleurs lors de ses derniers matchs, devrait défendre chèrement sa peau et résister un bon moment à la Roja qui pourrait finir par s’imposer certes, mais d’une courte marge, au terme d’une rencontre assez fermée.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Pérou Chili

Vous avez envie de parier sur ce Pérou Chili sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Pérou Chili avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Pérou Chili détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !