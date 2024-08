Le président de Boavista suspendu pour avoir harcelé une employée

Affaire en Liga Porc-tugal.

Vítor Murta, président du Boavista, a été suspendu de ses fonctions pour les six prochains mois et condamné à une amende de plus de 2 448 euros par le conseil de discipline de la Fédération portugaise de football (FPF). Il a été jugé coupable de harcèlement d’une employée de son club. D’après un communiqué publié ce vendredi par la FPF, il a usé, entre septembre 2019 et novembre 2022, de son autorité sur cette femme et a adopté « un comportement offensant et discriminatoire fondé sur le genre ». Le communiqué indique des « expressions et allusions grossières », ainsi qu’un « comportement indécent », sans pour autant donner davantage de détails.

En février dernier, Vítor Murta avait démissionné au cours d’une saison marquée par de nombreuses plaintes de joueurs et salariés arguant ne pas avoir été payés. Aujourd’hui encore, le club est interdit par la FIFA d’inscrire de nouvelles recrues en raison des procédures judiciaires ouvertes pour les dettes contractées.

Encore un club où Gérard Lopez a des billes…

Les joueurs de Boavista plus payés depuis plusieurs semaines