Au Portugal, l'autre club de Gérard Lopez empêtré dans des soucis financiers

Ah, la galaxie de Gérard Lopez.

L’homme d’affaires hispano-luxembourgeois, dans la panade après avoir grandement contribué à la rétrogradation des Girondins de Bordeaux, a des difficultés dans un autre club qu’il détient aux deux tiers : Boavista. Le club portugais est interdit de recrutement, la FIFA a ouvert une enquête sur ses dettes, et, selon plusieurs médias portugais ce lundi, celles-ci ne sont pas prêtes d’être remboursées.

La société qui gère le stade a été autorisée par le tribunal judiciaire de Porto à reprendre l’argent des transferts du club, qui s’élèvent à près de sept millions d’euros. Par décision du tribunal judiciaire de Porto, la société financière qui gère les crédits du constructeur du stade, aura le droit de saisir l’argent des joueurs transférés par Boavista entre-temps. Or cet argent aurait pu permettre au club de combler ses dettes et se libérer de l’interdiction d’enregistrer des joueurs. Cela concerne les transferts de Pedro Malheiro à Trabzonspor pour 2 millions d’euros, avec 500 000 euros de bonus, et de l’ancien Nantais Chidozie Awaziem au FC Cincinnati pour 500 000 euros, plus 200 000 euros de bonus.

Le président de Boavista Vítor Murta a réagi dans le journal A Bola : « Continuer à jeter de la poudre aux yeux des membres du club, en n’assumant aucune responsabilité pour l’ancienne gestion, ne fonctionnera pas éternellement. Il appartient à un conseil d’administration de résoudre les problèmes. Et pire que d’avoir de mauvaises idées, c’est de ne pas en avoir du tout. » Ce week-end, ce même président, accusé de harcèlement envers une des employées, a été suspendu de ses fonctions pour six mois.

Quel palmarès pour Gégé Lopez.

