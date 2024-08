Chelsea continue sa pêche intensive avec un défenseur argentin

45, qui dit mieux ?

Le club londonien continue son recrutement frénétique en annonçant la signature de Aaron Anselmino, âgé de 19 ans. Le défenseur argentin, acquis pour environ 25 millions d’euros, ne rejoindra pas immédiatement les Blues puisqu’il est prêté dans la foulée à Boca Juniors, son club formateur. Cette arrivée s’inscrit dans une politique de recrutement particulièrement agressive sous l’ère Todd Boehly, avec un effectif pléthorique qui compte désormais 45 joueurs sous contrat. Un chiffre qui interroge sur le respect du fair-play financier par Chelsea, alors que l’UEFA envisage de limiter le nombre de joueurs sous contrat par club.

Chelsea is pleased to announce the signing of defender Aaron Anselmino, who will spend the 2024/25 campaign on loan at Boca Juniors. pic.twitter.com/HRWm8xVt9O

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 8, 2024