Chelsea vend ses jeunes joueurs à cause du «  règlement », selon Maresca

Qu’est-ce que le culot ?

Comme depuis plusieurs années, Chelsea est l’un des grands animateurs du mercato en Premier League, avec six recrues pour l’instant. Depuis l’arrivée de Todd Boehly aux manettes des Blues, le club de Londres n’a pas lésiné sur les dépenses, et les nombreuses arrivées ont barré la route aux joueurs du centre de formation. Ils sont nombreux à avoir connu le même sort : une vente contre un bon petit chèque.

Fikayo Tomori (Milan AC, 28 millions), Marc Guéhi (Crystal Palace, 23 millions), Conor Gallagher (Atlético de Madrid, 40 millions), Tammy Abraham (AS Roma, 41 millions), Ian Maatsen (Aston Villa, 44,5 millions), Mason Mount (Manchester United, 64 millions)… La liste est longue et les critiques commencent à pleuvoir de la part des supporters, fatigués de voir leurs pépites réussir ailleurs, quand Chelsea peine à revenir sur le devant de la scène. Pour répondre à ce mécontentement, Enzo Maresca accuse les règles de la Premier League : « Ce n’est pas la faute de Chelsea, c’est la faute du règlement. Les clubs sont obligés de vendre des joueurs à cause des règles (du fair-play financier de la Premier League). L’intention de Chelsea n’est pas de vendre, mais le règlement nous y oblige ».

Pour être dans les clous du fair-play financier de la Premier League, peut-être faudrait-il moins dépenser dans des joueurs moyens ?

