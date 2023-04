L’hommage de Harry Kane à Wayne Rooney

Record’s coming home.

Les qualifications pour l’Euro 2024 en Allemagne démarraient ce jeudi soir avec un choc entre l’Italie et l’Angleterre. Un match qui a vu lesThree Lions s’imposer sur le terrain de la Nazionale (2-1) pour la première fois depuis 1961 avec un nouveau but d’Harry Kane. Cette 54e réalisation sous le maillot anglais, inscrite sur penalty juste avant la mi-temps, lui permet d’ailleurs de dépasser Wayne Rooney et de devenir le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Un bel accomplissement pour le joueur de Tottenham, qui bat ce record avant même de fêter ses 30 ans.

Dans des propos rapportés par la BBC après le match, Kane est revenu sur ce que représente ce but, sans oublier de rendre hommage à son aîné : « Cela signifie tout. J’étais tellement excité à l’idée de renfiler le maillot de l’Angleterre et de commencer cette campagne pour l’Euro de l’année prochaine. Il fallait que ce soit un penalty, et une fois que le ballon est entré, l’émotion a été énorme. […] J’étais sur le terrain quand Wayne a battu le record (le 8 septembre 2015 face à la Suisse, NDLR). Je sais ce que cela signifie pour lui et j’étais très fier de lui. »

L’art de marquer un pays, malgré un palmarès vierge.

L'hymne anglais massacré en Italie