L’Espanyol Barcelone rend hommage à Dani Jarque

« Siempre con nosotros » comme disait Iniesta.

Comme chaque année lorsqu’arrive le 8 août, la journée est spéciale à Barcelone. Un jour tristement célèbre, entouré sur le calendrier depuis l’année 2009 et le décès de Dani Jarque. Ancien capitaine de l’Espanyol Barcelone au moment de sa disparition, il avait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel lors d’un stage de pré-saison en Italie, au centre d’entraînemenent de Coverciano à Florence. Un décès brutal qui avait choqué le football espagnol, et particulièrement Andrés Iniesta, qui lui avait rendu hommage après son but en finale de Coupe du monde 2010.

Sempre amb nosaltres 🫶 pic.twitter.com/lWsyKIMP6z — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 8, 2024

Un hommage à l’image du joueur : simple, discret, au sein du club qui l’a formé, le seul qu’il ait jamais connu. Pol Lozano, jeune milieu de terrain de 24 ans formé lui aussi au club, s’est exprimé sur la figure que représente Dani Jarque : « C’est une icône du club, et c’est très important que toute l’équipe soit présente un jour comme celui-là. […] C’est un joueur que nous admirions au centre de formation. Je me souviens très bien de ce que j’ai ressenti ce jour-là. »

Comme tous les 8 août depuis 15 ans, le soleil brille un peu plus fort en Catalogne.

