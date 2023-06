Lens jouera un mastodonte de Premier League en présaison

Préparation Ligue des champions.

Pendant que la Ligue 1 et la Ligue 2 dévoilent leur calendrier pour la saison prochaine, le RC Lens a aussi de croustillantes annonces à faire. Le club artésien a dévoilé une liste de matchs amicaux qu’il disputera pour préparer son exercice 2023-2024 et sa campagne européenne. Au programme ? Dunkerque (Ligue 2), Amiens (Ligue 2), Dijon (National 1), Sochaux (National 1), mais aussi plusieurs écuries étrangères prestigieuses avec Wolfsbourg (Bundesliga), le Torino (Serie A) et surtout Manchester United (Premier League) pour clôturer le bal.

Le calendrier d'avant-saison avant celui de la @Ligue1UberEats 📅 Un planning bien ficelé attend les joueurs du Racing, de retour à La Gaillette ce vendredi 30 juin, notamment avec un match à Bollaert contre @TorinoFC_1906 💪 👉 https://t.co/EF8nALiGtI#FierDEtreLensois pic.twitter.com/GJ9lUgULCh — Racing Club de Lens (@RCLens) June 29, 2023

Un club que les Sang et Or pourraient d’ailleurs retrouver dans leur poule en C1. Pour cette affiche de gala, les Nordistes feront le déplacement à Old Trafford, le 5 août, quelques jours avant la reprise de la Ligue 1. De quoi bien conclure une préparation rythmée par de possibles départs de cadres. L’ancien du RC Lens Raphaël Varane (30 ans) retrouvera son son club formateur, où il a évolué de 2002 à 2011 avec des débuts professionnels dès 2010, à 17 ans.

Alors merci pour la passe dé, Raphaël.

