Lens craque face à Manchester United

Buts : Rashford (48e), Antony (53e) et Casemiro (58e) pour les Red Devils // Sotoca (24e) pour les Sang et Or

C’est ce qu’on appelle une sacrée carte de visite.

Après trois défaites consécutives, Manchester United retrouve le sourire et la victoire face à Lens, qui connaît sa première défaite en préparation, ce samedi (3-1). Un match précédé par la présentation de Rasmus Hojlund et durant lequel Old Trafford a surtout fait la connaissance de Florian Sotoca.

Passer de la Ligue 2 à la Ligue des champions avec le RC Lens n’avait sans doute pas suffi à l’attaquant lensois pour se faire un nom de l’autre côté de la Manche. Qu’importe, l’ancien Grenoblois a trouvé la parade pour que les Anglais impriment son blase. Profitant d’une mauvaise relance de Diogo Dalot, Sotoca a tout simplement balancé un lob depuis le rond central pour tromper André Onana, sorti de sa surface (0-1, 24e). Et se présenter, en toute simplicité, à Old Trafford par la même occasion. Derrière, les Red Devils essaient de réagir mais ni Alejandro Garnacho (26e), qui manque le cadre, ni Luke Shaw (41e), qui bute sur Brice Samba, ne parviennent à égaliser. Mason Mount avait lui manqué d’ouvrir le score quelques minutes plus tôt en s’emmêlant les pinceaux devant le but vide (15e).

Transfigurés au retour des vestiaire, les Mancuniens accélèrent et font voler en éclat l’arrière-garde lensoise en dix petites minutes. Premier à se mettre en évidence, Marcus Rashford, parfaitement lancé par Antony, prend le meilleur sur Kevin Danso et vient tromper Samba (1-1, 48e). Dans la foulée, Antony sur un service de l’insaisissable Garnacho (2-1, 53e) puis Casemiro (3-1, 58e), à la réception d’un coup franc et avec un brin de réussite, enfoncent les Sang et Or. C’est finalement Facundo Medina d’une reprise acrobatique qui vient réveiller le RC Lens après vingt minutes passées à subir (70e). Les ouailles de Franck Haise parviennent même à se procurer quelques situations, en fin de match grâce à Sotoca (80e) et Pereira da Costa (90e), sans parvenir à faire trembler les filets. Prochain rendez-vous pour le RCL dimanche prochain à Brest.

Où Florian Sotoca n’a plus besoin de se présenter.

Manchester United (4-2-3-1) : Onana – Dalot, Varane, Martinez, Shaw – Casemiro, Mount – Antony (Forson ,81e), Fernandes, Garnacho (Sancho, 67e) – Rashford. Entraîneur : Erik Ten Hag.

Lens (3-4-2-1) : Samba – Gradit (Khusanov, 85e), Danso, Medina – Frankowski (Sishuba, 85e), Abdul Samed (Spierings, 72e), Diouf (El Aynaoui, 85e), Machado (Haïdara, 72e) – Thomasson (Pereira da Costa, 72e), Fulgini (Guilavogui, 72e) – Sotoca (Cortés, 85e). Entraîneur : Franck Haise.

