L’Angleterre parfumera son hôtel avec ses odeurs lors de l’Euro 2024

L’Angleterre a peut-être enfin trouvé la recette pour gagner l’Euro.

D’après les informations du Daily Mail, l’équipe nationale anglaise emportera ses odeurs dans ses valises pour disputer l’Euro en Allemagne au mois de juin prochain. Trois parfums déjà utilisés à St George’s Park, le centre d’entraînement des Three Lions, seront en effet diffusés dans l’hôtel dans lequel séjourneront les joueurs. L’objectif est de faire en sorte que les Anglais se sentent comme chez eux dans leur luxueux camp de base, situé à une heure et demie à l’ouest de Leipzig, du côté de Blankenhain.

Des études suggèrent qu’il existe un lien entre le parfum et l’amélioration des performances sportives, l’odeur pouvant contribuer à la détente et au bien-être d’une équipe. En plus des parfums, des photos de famille des joueurs seront affichées dans le complexe, qui comporte aussi un spa, des piscines, des restaurants ou encore un golf.

Des parfums fish and chips, bières et odeur de pluie auraient sans doute été plus judicieux pour qu’ils se sentent chez eux.

