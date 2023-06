Kyllian Mbappé clarifie sa situation

Kyk ass.

Par le biais d’une lettre envoyée à ses dirigeants ce lundi, Kylian Mbappé a refusé de prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, ouvrant la porte à un transfert cet été ou une fin de contrat l’an prochain. Et dans un communiqué publié par l’AFP, l’attaquant et son entourage ont tenu à préciser que cette même décision a été prise dès le mois de juillet 2022, soit deux mois après sa prolongation au PSG. « Kylian Mbappé et son entourage affirment n’avoir jamais discuté à nouveau avec le club de ce point durant l’année, excepté il y a quinze jours pour annoncer l’envoi du courrier. Aucune éventuelle nouvelle prolongation n’a, par ailleurs, été évoquée. Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu’il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n’a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire », confirme le document.

La famille Mbappé « regrette que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publiques dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club ». Pour autant, comme l’affirme Le Parisien, le Tricolore aimerait rejoindre le Real Madrid dès cet été, attiré par le départ inattendu de Karim Benzema et lassé des promesses non-tenues de la direction parisienne Les raisons de cet énième feuilleton seraient notamment liées au ras-le-bol de des promesses non tenues par son club (un mercato décevant, un élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions, et un sérieux retard dans sa course au Ballon d’or après le triplé réalisé par Erling Haaland avec Manchester City). Ouverture d’un énième feuilleton.

Emmanuel Macron va donc devoir se retrousser les manches pour le faire rester.

Kylian Mbappé ne lèvera pas l'option de prolongation de son contrat et sera libre l'an prochain