Kylian Mbappé ne lèvera pas l'option de prolongation de son contrat et sera libre l'an prochain

Ça faisait longtemps qu’un scandale Mbappé n’avait pas éclaté, tiens.

Nouveau coup de tonnerre à Paris : selon L’Équipe, le Kyks a déclaré à son club, dans une lettre reçue ce lundi, qu’il ne lèverait pas l’option d’un an en plus (jusqu’en 2025) dans son contrat, qu’il avait prolongé de deux saisons à l’été 2022. Cette option devait être levée avant le 31 juillet 2023. En l’état, le bail du génie français prendra donc fin dans un an, en juin 2024. « Le PSG, lassé de cette situation, affichait ce lundi soir sa fermeté, avec un deal très clair : soit Mbappé donne des signes positifs pour une prolongation, soit il sera vendu dans les semaines à venir. En aucun cas, Kylian Mbappé ne partira libre », écrit le quotidien sportif français. Les rumeurs envoyant l’attaquant au Real Madrid peuvent repartir comme il se doit.

Et c’est Florentino Pérez qui se frotte les mains.

Mbappé, retour à la case départ ?