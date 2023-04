Facundo Medina : « Si Mbappé s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance »

Un tacle appuyé à quatre jours du coup d’envoi, pas mal.

Samedi soir, le PSG reçoit son dauphin lensois au Parc des Princes. L’occasion pour les Artésiens de recoller au classement avec le leader, et ça, Facundo Medina l’a bien compris. Pour s’accrocher aux maigres espoirs de titre, le défenseur argentin est prêt à tout. Et il l’a fait savoir en amont de la rencontre auprès d’El Gráfico : « C’est plus difficile pour moi de marquer Lionel Messi par peur de le blesser. Alors si (Lionel) Messi s’échappe, je l’attrape par le maillot, mais si c’est Kylian Mbappé qui s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance. »

📞 FACUNDO MEDINA Y LA INCREÍBLE HISTORIA DEL DÍA QUE NO ATENDIÓ UNA LLAMADA DE LIONEL SCALONI 🗣️ El defensor que brilla en Lens contó detalles de su paso por la Selección y palpitó el duelo crucial del próximo fin de semana contra el PSG 🇫🇷 de Messi 🐐https://t.co/MONDorbHwr — El Gráfico (@elgraficoweb) April 11, 2023

Le genre de punchline qui s’affiche dans un vestiaire pour se passer de causerie.

