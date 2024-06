Les Anglais révèlent le premier couac de l’Euro allemand

La Deutsche Qualität n’était-elle qu’un mythe ?

Après le match Serbie-Angleterre qui a vu les Three Lions s’imposer grâce à un but de Jude Bellingham, les supporters anglais ont très vite montré leur amertume quant à l’organisation des transports allemands, dans des propos relayés par le Guardian. Le groupe officiel des supporters anglais, les Free Lions, a dénoncé des trams bondés, des trains arrêtés et un trafic insuffisant. Le groupe a même alerté l’UEFA sur la nécessité d’assurer un bon fonctionnement du trafic. « Voir des fans bloqués à la gare principale de Gelsenkirchen trois heures après le match à cause de problèmes de transports dans une grande compétition est tout simplement ridicule », indique le groupe.

Le match était le premier à être classé à haut risque par les autorités, mais aucun problème majeur n’a été relevé, une satisfaction pour les supporters anglais : « C’est remarquable que, malgré les conséquences d’une organisation inadéquate et négligente de la foule, les milliers de supporters anglais présents sont restés calmes, maîtrisés et conciliants, évitant de plus grands problèmes. » Nombreux sont les supporters qui sont arrivés en retard pour le match, mais les autorités se sont défendues par un communiqué : « Pour un tel évènement, évidemment ce n’est pas possible de permettre à tout le monde d’arriver où il veut dans les meilleurs délais. »

La victoire adoucit l’amertume, on suppose.