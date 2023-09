Éric Roy : « On est de tout cœur avec l’OGC Nice »

Nouveau message de soutien.

« Avant de commencer cette conférence de presse, je voudrais apporter, ainsi que l’ensemble du club, mon soutien à l’OGC Nice vis-à-vis des événements en cours. En espérant que ça se termine de la meilleure des façons. On est de tout cœur avec eux ». C’est simple, rapide, efficace, et c’est signé Éric Roy. Avant d’entamer des sujets bien plus sportifs devant les journalistes à quelques jours du déplacement Nice pour le compte de la septième journée de Ligue 1, le coach brestois a apporté son soutien au club, ainsi qu’au Gym, bousculé par la tentative de suicide d’Alexis Beka Beka plus tôt dans la journée.

L’union fait la force.

