Le coup de gueule de Carvajal sur le calendrier surchargé

Dani le clairvoyant.

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le Real Madrid s’apprête à débuter sa saison contre l’Atalanta, pour le gain de la Supercoupe d’Europe. Et vu le nombre de compétitions dans lesquelles la Maison Blanche est engagée, c’est un euphémisme de dire que les joueurs madrilènes ne vont pas beaucoup souffler. Ce calendrier surchargé a fait réagir le champion d’Europe en club et en sélection, Dani Carvajal, présent en conférence de presse mardi soir aux côtés de Carlo Ancelotti.

« Ça n’a aucun sens, il est impossible de maintenir le niveau avec autant de matchs et de déplacements entre continents, comme ça va être le cas avec la Coupe du monde des clubs. Je pense que les instances compétentes devraient analyser la situation, car c’est pratiquement impossible de jouer 72 matchs par saison », a analysé Carvajal, avant de conclure : « Le niveau baisse, les matchs baissent en qualité et c’est nous et nos familles qui en pâtissons ».

🗣️ Dani Carvajal: ¿Calendario? "No tiene ningún tipo de sentido, no se pueden jugar 72 partidos." 🗣️ Fede Valverde: "Opino lo mismo que Dani." CHAPÓ 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/1NtwLj5Tg6 — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) August 13, 2024

La démarche du latéral espagnol rappelle celle d’autres joueurs de grandes écuries européennes, comme le défenseur de Manchester City Rúben Dias, qui avait partagé la semaine dernière le calendrier infernal de son club. Cette contestation envers les saisons toujours plus surchargées s’est matérialisée au sein d’une plainte déposée par des syndicats contre la FIFA le 23 juillet dernier, visant à dénoncer les actions de l’instance internationale qui viseraient selon eux à avantager uniquement ses compétitions, dont la nouvelle Coupe du monde des clubs, au détriment des compétitions domestiques.

La qualité, pas la quantité.

