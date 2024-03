Bordeaux met Patrice Lair à la porte

Tout va bien chez les Girondins.

À la manière d’Albert Riera qui ne garde jamais sa langue dans sa poche, Patrice Lair, 62 ans, n’a pas pratiqué la langue de bois après la défaite des féminines de Bordeaux contre Dijon (2-0). Le technicien s’était montré critique envers sa direction, pointant du doigt le directeur général Thomas Jacquemier, présent en tribunes, en lui adressant un « merci » au goût amer. Un week-end auquel il n’aura pas survécu, puisque les Girondins lui ont notifié « sa mise à pied à titre conservatoire », comme indiqué dans un communiqué publié ce mardi matin.

La conséquence de cette sortie et bien sûr des mauvais résultats, Bordeaux étant lanterne rouge de D1 Arkema. En attente de la fin de la procédure disciplinaire engagée par le club, l’intérim sera assuré par Jérôme Dauba, l’homme en charge du centre de formation des féminines à Bordeaux. Le club souhaite rappeler « qu’avec 1,3 million d’euros de masse salariale brute consacré à la section féminine (joueuses et staff inclus), le FC Girondins de Bordeaux a conservé en 2023-2024 le même budget que la saison précédente et se classe parmi les 6 premiers budgets de D1 Arkema ». Un joli tacle glissé adressé au tacticien, qui était sur le banc depuis 2021.

Communiqué du Club Le FC Girondins de Bordeaux a notifié à Patrice Lair, ce mardi matin 19 mars, sa mise à pied à titre conservatoire suite à son attitude critique en public vis-à-vis de la Direction du Club et de sa stratégie à l’issue du match contre le DIJON FCO. A ce titre,… pic.twitter.com/knUOYWhx1r — FCGB Féminines (@FCGBWomen) March 19, 2024

