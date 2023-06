Lionel Messi s'offre un nouveau record personnel

Pas d’âge pour battre des records.

À 35 ans, Lionel Messi a inscrit le but le plus rapide de sa carrière, cet après-midi à Pékin en match amical face à l’Australie. Alors qu’il annonçait sa signature du côté de l’Inter Miami la semaine dernière et sa décision de ne pas participer à la prochaine Coupe du monde en 2026, la Pulga a encore des jambes. Après un bon travail de récupération d’Enzo Fernández, Messi a propulsé le ballon dans le petit filet du portier des Socceroos, Mathew Ryan, après seulement 79 secondes de jeu (1 minute 19) : son 103e pion en 175 capes.

Lionel Messi scored the fastest goal of his career against Australia today ⚡️🔥 pic.twitter.com/hu5FjJee8C — SPORTbible (@sportbible) June 15, 2023

L’Argentine s’est imposée 2-0 face à cette sélection, qu’elle avait déjà éliminée en huitième de finale du dernier Mondial.

En 79 secondes, il a plus couru qu’en une saison au Parc.

