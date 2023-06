Pronostic Argentine Australie : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Argentine en championne face à l’Australie

Cet Argentine – Australie, disputé à Pékin ce jeudi, nous ramène quelques mois en arrière puisque ces deux sélections se sont affrontées en 8e de finale du dernier Mondial au Qatar. Si sur le papier, cette opposition apparaissait déséquilibrée, l’Albiceleste avait souffert face aux Australiens qui avaient réalisé une excellente compétition. Depuis son titre de championne du Monde, l’Argentine a disputé deux matchs amicaux face à des nations très modestes avec une victoire face au Panama (2-0) et une balade face au Curacao (7-0). Ces matchs ont surtout permis au peuple argentin de célébrer ses héros. Pour affronter l’Australie à Pékin, Lionel Scaloni a d’ailleurs fait dans le grand classique en s’appuyant sur une grande majorité des vainqueurs au Qatar avec Emiliano Martinez, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Mac Allister, Angel Di Maria, Julian Alvarez et évidemment Lionel Messi. A noter que les Lautaro Martinez, Paulo Dybala ou Lisandro Martinez sont absents.

En face, l’Australie fut l’une des belles surprises du dernier Mondial au Qatar. Tombés dans un groupe relevé avec la France championne du Monde 2018, le Danemark demi-finaliste du dernier Euro et une Tunisie jamais simple à jouer, les Socceroos sont parvenus à sortir de la phase de poule en s’imposant notamment face aux Danois. Ensuite, les Australiens se sont inclinés contre l’Argentine en 8e de finale mais avaient réalisé une prestation très encourageante. Depuis la fin du Mondial, les hommes de Graham Arnold ont disputé deux rencontres amicales face à l’Equateur lors du dernier rassemblement international de mars dernier pour un succès (3-1) mais également une défaite (1-2). Pour ces retrouvailles avec l’Argentine championne du monde, l’Australie s’appuiera sur les Ryan, Souttar, Hrustic, Leckie ou Duke. Véritable métronome du milieu de terrain, Aaron Mooy est blessé et manquera donc cette rencontre. En pleine confiance suite à sa victoire au Mondial, l’Argentine devrait s’imposer tranquillement face à l’Australie. Vainqueur de la C1 samedi, et avec le voyage, Alvarez n’est pas certain de débuter alors que le public chinois attend de voir Messi avec impatience.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

