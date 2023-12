Actes racistes au Vélodrome : les supporters lyonnais interdits de déplacement pour un match ferme

OM-OL et la commission de discipline, épisode 2 893 028.

À la suite des actes racistes d’une partie du parcage lyonnais lors du match reporté entre l’OM et l’OL le 29 octobre, les supporters rhodaniens seront interdits de déplacement pour un match ferme et trois avec sursis en Ligue 1, annonce la commission de discipline de la LFP ce mercredi. Une décision prise après l’interpellation de trois supporters de l’OL, placés en garde à vue à Marseille dans le cadre de l’enquête ouverte pour « provocation à la haine raciale et injures à caractère racial ».

Privés de déplacements avant ou après le 18 décembre ?

OM-OL : Les supporters marseillais font grève pour protester contre des mesures liberticides