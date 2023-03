Inter 0-1 Juventus

But : Kostić (23e) pour la Vieille Dame

Quelle belle semaine pour la Vieille Dame. Qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue Europa, la bande de Rabiot est parvenue à confirmer son étincelante forme du moment en s’imposant sur la pelouse de l’Inter (1-0). Un succès qui permet aux Bianconeri de revenir à « seulement » quatre points de l’Atalanta, sixième au classement.

Pourtant, c’est bien l’Inter qui commence ce derby sur les chapeaux de roues. Dès la deuxième minute de jeu, les Nerazzurri se procurent une première occasion sur une frappe lointaine signée Barella, repoussée par Szczęsny. Un premier avertissement pour la Vieille Dame, visiblement pas encore dans son match. Mais cette dernière se reprend rapidement et décide alors de venir presser la bande de Lukaku dans ses vingt mètres. Une tactique qui s’avère alors fonctionner, les Interistes se retrouvent acculés et contraints par ce pressing piémontais de multiplier les erreurs techniques. Néanmoins, une fois le premier rideau bianconero franchi, l’Internazionale parvient à se montrer dangereuse. C’est bien elle qui se procure la seconde occasion du match, de nouveau avec Barella qui combine avec Lukaku dans la surface, mais Sczęsny vient une nouvelle fois écœurer le Sarde (18e). La Juve s’en sort bien et décide cinq minutes plus tard de sanctionner ce manque de réalisme milanais avec cette contre-attaque éclair : Rabiot trouve Vlahović qui décale parfaitement Kostić. Avec un sang-froid glaçant, le Serbe trompe parfaitement Onana et vient ouvrir la marque (1-0, 23e). Après plus de trois minutes de VAR pour une potentielle main d’Adrien Rabiot, Daniele Chiffi accorde finalement le but. S’en suit alors une domination très nette de l’Inter (68% de possession à la pause). Courant après le score, le quart-de-finaliste de C1 n’a d’autres choix que de faire le jeu, chose pas forcément habituelle. Les séquences offensives se multiplient, mais en face, la très pragmatique Juve se montre solide et disciplinée.

Le coup de maître de Maximilien

Les quinze minutes de repos n’ont pas permis à cette Inter de réajuster. Dès le retour des vestiaires, les Nerazzurri prennent le contrôle du cuir, multiplient les séquences de possession. Mais ces dernières sont stériles, les passes sont latérales, et le manque de rythme permet à la Vieille Dame de parfaitement quadriller les possessions milanaises. Tactiquement, Massimiliano Allegri parvient à faire déjouer Simone Inzaghi. Comme souvent cette saison, l’Inter n’est pas dans son élément lorsqu’elle doit faire le jeu. Et ce bon vieux Maximilien l’a très bien compris, sa Juve reste rigoureuse dans sa surface, multipliant les interventions, à l’image du trio Danilo-Bremer-Gatti qui a tout simplement rendu invisible Lukaku et Lautaro Martínez. Une Vieille Dame qui n’abdique pas et qui parvient à se montrer toujours aussi dangereuse en transitions rapides. Des attaques éclairs, emmenées par un Rabiot étincelant. C’est justement sur une énième percée de l’ancien Parisien que Federico Chiesa, entré quelques minutes auparavant, aurait pu tuer la rencontre (79e). L’Inter aura finalement frappé 16 fois au but, pour seulement trois tentatives cadrées. Une statistique qui témoigne parfaitement de cette domination milanaise parfaitement cadenassée par une Vieille Dame solide et disciplinée. Une rencontre que les deux équipes termineront à dix avec les expulsions dans les ultimes secondes de D’Ambrosio et de Paredes (97e).

Inter (3-5-2) : Onana – Acerbi, de Vrij, Darmian (Correa, 79e) – Dimarco (D’Ambrosio, 63e), Brozović, Çalhanoğlu, Barella (Mkhitaryan, 63e), Dumfries (Bellanova, 83e) – Lukaku (Dzeko, 79e), Martínez. Entraîneur : Simone Inzaghi.

Juventus (3-5-2) : Szczęsny – Danilo, Bremer, Gatti – Kostić, Rabiot, Locatelli, Fagioli, De Sciglio (Cuadrado, 66e) – Vlahović, Soulé (Chiesa, 66e), (Paredes 83e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

