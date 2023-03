La Juve se défait de Fribourg et rejoint les quarts

Fribourg 0-2 Juventus

Buts : Vlahovic (45e) et Chiesa (90e+5)

Expulsion : Gulde (44e) pour le SCF

Efficace comme Dušan.

Après s’être imposée par la plus petite des marges au match aller, la Juventus a validé son ticket pour les quarts de finale de la Ligue Europa en dominant Fribourg à l’Europa Park ce jeudi soir (0-2). C’est pourtant les Allemands qui ont été les premiers à se montrer dangereux. Après un gros travail de Michael Gregoritsch, dos au but, Ritsu Doan a eu la possibilité de faire trembler les filets, mais l’ailier japonais a raté son lob malgré un Wojciech Szczęsny très avancé (5e). Sur un corner, Matthias Ginter a même été tout près de marquer d’un coup de casque, mais le dernier rempart polonais a réalisé un arrêt décisif (22e). Dans la foulée, les Bianconeri ont cru se mettre à l’abri à la suite d’un but de Dušan Vlahović. Sauf que la VAR a calmé tout le monde en le refusant pour une position de hors-jeu (28e) avant de lui être favorable quelques minutes plus tard. À la suite d’une main dans la surface de Manuel Gulde, exclu pour un deuxième carton jaune, les hommes de Massimiliano Allegri ont obtenu un penalty au meilleur des moments. Une occasion en or que n’a pas gâchée Dušan Vlahović, en tirant fort au centre du but de Mark Flekken (0-1, 45e).

Malgré son infériorité numérique, Fribourg a tenté par tous les moyens de recoller au score au retour des vestiaires. Les Turinois, eux, se sont contentés lors de ce second acte de défendre pour gérer tranquillement leur avance de deux buts sur l’ensemble des deux matchs, tout en s’offrant le luxe de faire tourner leur effectif. Après avoir touché la barre en toute fin de match, l’entrant Federico Chiesa a corsé l’addition. Bien servi par Adrien Rabiot à la suite d’une erreur de la défense allemande, l’attaquant italien a crucifié le portier adverse avec l’aide du poteau (0-2, 90+5e). Jamais mise en difficulté contre une équipe de Fribourg qui jouait son premier 8e de finale de Ligue Europa, la Juventus file en quarts.

Emballé, c’est pesé.

Fribourg (3-4-3) : Flekken – Kübler, Ginter, Gulde – Sildillia, Eggestein, Höfler, Günter (Weisshaupt, 74e) – Doan (Sallai, 61e), Gregoritsch (Petersen, 74e), Höler (Grifo, 61e). Entraîneur : Christian Streich.

Juventus (5-3-2) : Szczesny – Cuadrado (De Sceglio, 84e), Danilo, Bremer, Gatti, Kostic (Iling, 70e) – Fagioli, Locatelli (Barrenechea, 84e), Rabiot – Vlahovic (Chiesa, 70e), Kean (Soulé, 70e). Entraîneur : Massimiliano Allegri.

