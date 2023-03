Les billets de supporters de Fribourg pour le match de C3 à Turin annulés

Manque de classe à l’italienne.

Certains supporters du club du SC Fribourg qui avaient acheté leur place pour le huitième de finale aller de C3 au Juventus Stadium ne pourront finalement pas assister au match. Devant tout d’abord se doter de la « Juve Card », un pass nécessaire dans cette démarche, pour ensuite obtenir un billet en tribune classique, ces mêmes personnes ont appris ce matin par le club allemand la désormais invalidité de ce dernier. La décision a été prise par le club turinois et les autorités italiennes.

Der #SCF bedauert die Entscheidung von Juventus Turin und den italienischen Behörden, dass die über Mitgliedschaften beim Heimverein erworbenen Karten von Freiburger Fans für das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League am Donnerstag in Turin storniert werden. (1/3) pic.twitter.com/KEKnJZocYq

— SC Freiburg (@scfreiburg) March 6, 2023