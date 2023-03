Pronostic Juventus Fribourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Juventus – Fribourg : Ave Maria

Depuis ses 15 points de pénalités reçus en Serie A, la Juventus a fait des Coupes une priorité pour remporter un trophée à l’issue de la saison. La Vieille Dame va bientôt affronter l’Inter en demi-finales de la Coppa Italia et fait face à Fribourg en 8es de finale de la Ligue Europa. La Juve avait commencé sa campagne européenne en Ligue des champions, mais a seulement fini en 3e position de son groupe derrière le Benfica et le PSG. Contraints de disputer un barrage, les Bianconeri se sont défaits du FC Nantes en faisant la différence lors du match retour à la Beaujoire (0-3) avec un Di Maria exceptionnel, auteur d’un triplé. El Fideo est dans une forme incroyable depuis son titre de champion du monde avec l’Argentine. Sur la scène nationale, la Juve est en 7e position et est revenue à 7 points des places européennes. Sa belle remontée a été stoppée le week-end dernier avec un revers sur la pelouse de la Roma (1-0) où Moise Kean a été exclu quelques secondes après son entrée en jeu. Pour affronter Fribourg, Allegri devrait aligner une équipe compétitive avec un Di Maria à la baguette et Rabiot au milieu de terrain. De retour sur les terrains depuis quelques semaines, Pogba devrait être encore trop juste pour démarrer.

En face, Fribourg fait partie des équipes qui pointent le bout de leur nez en Allemagne. L’an passé, les Fribourgeois ont accroché une place pour une compétition européenne, mais ont aussi atteint la finale de la Coupe d’Allemagne où ils se sont inclinés contre Leipzig. Cette saison, Fribourg est toujours dans le coup pour décrocher une place pour la prochaine Ligue des champions, puisqu’il occupe la 5e place avec le même nombre de points que le RB Leipzig et seulement deux de moins que l’Union Berlin (3e). En championnat, les protégés de Streich restent sur deux matchs nuls face au Bayer Leverkusen et contre le Borussia Mönchengladbach. Pour atteindre ces 8es de finale, Fribourg a remporté son groupe de Ligue Europa en dominant le FC Nantes. Devant ses tifosi, la Juventus devrait prendre une option dès ce match aller pour la qualification en quarts de finale.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

