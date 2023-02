Real Madrid : comme d’habitude

Encore un match où on s’est dit que le Real Madrid allait finir par passer à la trappe avant qu’Alisson ne se troue dans un contre Donnarummesque et ne laisse aux hommes de Carlo Ancelotti l’espoir d’encore y croire. Comme s’ils avaient vraiment besoin de ça dans une compétition qui de toute façon leur appartient.

Vous connaissez la magie d’Anfield ? Les frissons sur le You’ll Never Walk Alone ? Il n’en restait plus grand chose ce mardi soir lorsque les supporters du Real Madrid s’amusaient à lancer des « ole-ole » sur chaque passe effectuée par les Merengues à la 85e minute, alors que Liverpool encaissait une lourde défaite 5-2 à domicile. Une défaite à l’ampleur historique : jusqu’ici, les Reds n’avaient jamais pris quatre buts (ou plus) chez eux en Coupe d’Europe. En quête de records, les hommes d’Ancelotti ont donc décidé d’en coller cinq. Klopp et compagnie ont pourtant cru pendant une vingtaine de minutes tenir le choc face à un Real Madrid qui se faisait bouffer au milieu de terrain et qui n’avait toujours pas réussi à calibrer sa charnière Rüdiger-Militão. Sur le banc, Carlo Ancelotti mâchait alors tranquillement son chewing-gum, la bouche grande ouverte. Parce qu’il savait. Avant la rencontre, Jürgen Klopp avait dit que l’entraîneur italien était le « manager le plus détendu qu’il n’avait jamais rencontré de sa vie ». Mais comment ne pouvait-il pas l’être ?

Ancelotti : « J’ai pensé à la remontada contre Manchester City »

Alors que même Thibaut Courtois, son capital confiance lorsque le bateau tangue, se ratait totalement sur le but du 2-0, la machine madrilène s’est encore remise en marche sans avoir recours au moindre ajustement tactique. Tout dans la cabeza, comme on dit outre-Pyrenées. Il faut dire qu’avant ce duel qui nous faisait revivre la dernière finale de Ligue des champions, à l’époque soldée sur une courte victoire 1-0 dans le chaos du Stade de France, l’entraîneur madrilène avait prévenu : « Je crois que l’on a plus de chances de remporter le titre en Ligue des Champions cette saison que la saison dernière, mais les autres équipes se méfient aussi un peu plus de nous. On a tous très hâte de commencer cette campagne de Ligue des Champions, parce qu’on a encore des souvenirs très frais de la saison passée. » Plus tôt dans la journée, son homologue allemand avait lui avoué avoir vécu le revisionnage de la finale comme « une torture ». Mais sans doute pas aussi intense que ce que Liverpool a pu vivre ce mardi soir. « Quand nous perdions 2-0, j’ai pensé à la remontada contre Manchester City », s’est amusé Carlo Ancelotti au micro de Movistar en fin de rencontre, précisant qu’il n’avait pas parlé à ses joueurs à la pause.

Liverpool n’avait plus pris 5 buts en C1 dans le même match depuis 1996

Mais au-delà du scénario auquel le Real Madrid nous a presque habitué ces deux dernières saisons en Ligue des champions, après avoir remonté successivement le PSG, Chelsea et Manchester City lors de la phase finale précédente, les Merengues ont envoyé un véritable message à l’Europe. La dernière fois que les Reds en ont pris cinq en Ligue des champions, c’était en 1996, à Amsterdam contre l’Ajax. Et même si le Real Madrid est totalement largué en Liga, pointant à huit longueurs du FC Barcelone, il prouve qu’il joue toujours à domicile, même à Anfield, quand il s’agit de la C1. Se rappelant aux bons souvenirs du Real de Zizou, pas toujours constant en championnat mais qui prouve qu’il est bien LE club étant à l’origine d’une compétition sur laquelle il a fait main basse depuis presque dix ans. « Ce n’est pas facile d’analyser ce qui s’est passé, surtout compte tenu du début du match, reconnaît lui-même le coach madrilène en conférence de presse. Nous n’avons pas perdu confiance et avons lentement commencé à contrôler le match. » Si Jürgen Klopp assure lui qu’il veut toujours gagner au Santiago-Bernabeu, la qualification semble déjà morte. « Je n’ai jamais vu une équipe venir à Anfield et détruire Liverpool comme ça en Europe », se désole de son côté Jamie Carragher, qui avait défini le Real Madrid comme « l’équipe la plus chanceuse à jamais avoir remporté la C1 » avant la rencontre. Le FC Parle trop tôt.