Manchester City et Tottenham se rendent coup pour coup

Manchester City 3-3 Tottenham

Buts : Son (9e, C.S.C.), Foden (31e) & Grealish (81e) pour les Citizens // Son (6e), Lo Celso (69e) & Dejan Kulusevski (90e) pour les Spurs

Manchester City et Tottenham nous ont livré un match comme la Premier League aime en offrir, à base de buts en pagaille, de rebondissements, de dépassement de soi et d’un suspense omniprésent. Tantôt rouleau compresseur, tantôt dindon de la farce, les ouailles de Pep Guardiola ont fait les efforts pour rattraper l’ouverture du score londonienne puis mener au score (deux fois), mais la fougue des visiteurs ne leur a pas permis de repartir avec les trois points (3-3). City perd la deuxième place du championnat au profit de Liverpool, et Tottenham met fin à une série de trois défaites consécutives, conservant sa position dans le top 5.

Le doublé pour Heung-min Son en 3 minutes 😅 Auteur du premier but pour Tottenham, il marque un CSC pour égaliser 😕#MCITOT | #PremierLeague pic.twitter.com/VrWSjg8UHa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

Son, doublé de schizophrène

Après cinq minutes de suffocation au coup d’envoi, les Lilywhites ont enfin réussi à s’extirper de l’intense pressing mancunien à la suite d’un corner adverse grâce à Bryan Gil, puis Heung-min Son a déposé Jérémy Doku (qui venait de signer la première frappe de la partie et revenait défendre) et fait déjouer Ederson (0-1, 6e). Le Sud-Coréen a trouvé les filets une deuxième fois dans la foulée, mais cette fois dans l’autre but sur un excellent coup franc botté par Julián Álvarez (1-1, 8e). Et la machine bleue s’est mise en route : Erling Haaland a étonnamment raté le cadre (13e), l’intenable Doku a envoyé une bastos sur l’équerre (29e), puis City a réussi à passer devant à la demi-heure de jeu sur un bijou de mouvement collectif dans la surface, conclu par l’excellent Phil Foden aux six mètres (2-1, 31e). Sonnés, les Spurs ont laissé Álvarez toucher le poteau (35e). À la reprise, Guglielmo Vicario – qui avait lui-même gaffé sur l’action – a dû s’envoler pour dévier une belle frappe de Bernardo Silva (46e), mais l’intensité des Skyblues a ensuite diminué.

Le magnifique jeu de passes dans la surface conclu par le but de Phil Foden 😍#MCITOT | #PremierLeague pic.twitter.com/fEI4tsrZGZ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

Les visiteurs sont souvent partis en contre, même si cela ne s’est pas toujours terminé par une tentative (18 frappes à 8 au coup de sifflet final). Néanmoins, il n’en a pas fallu plus d’une à Giovani Lo Celso pour faire mouche : sur une interception de Ben Davies et un relais de Son, le gaucher est venu lécher le montant et égaliser (2-2, 69e). L’ancien Parisien a même été proche du braquage sur une demi-volée (70e). De l’autre côté, Rodri a mal réceptionné un ballon de Rico Lewis (75e). On a ensuite pensé qu’Yves Bissouma avait tout gâché en tentant un petit pont dans ses vingt mètres immédiatement sanctionné par Jack Grealish, parfaitement servi par Haaland (3-2, 81e). Sauf que les hommes d’Ange Postecoglou n’ont – encore une fois – pas abdiqué, et sur le centre du puissant Brennan Johnson, Dejan Kulusevski a déboulé pour surclasser Nathan Aké, qui n’avait pas encore eu le temps de toucher le ballon (3-3, 90e). Enfin, en revenant à une faute au lieu de laisser l’avantage, Simon Hooper a privé Grealish d’un ultime face-à-face (90e+4). Ou bien souhaitait-il que ce superbe combat ne donne aucun vainqueur.

KULUSEVSKI À LA 90ÈME MINUTE ! 😱 Quel match de folie entre Tottenham et Manchester City 😍#MCITOT | #PremierLeague pic.twitter.com/julJcJkF38 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 3, 2023

City (3-2-4-1) : Ederson – Walker (c), Dias, Gvardiol (Aké, 87e) – Rodri, Akanji – Foden (Lewis, 73e), Álvarez (Kovačić, 87e), B. Silva, Doku (Grealish, 52e) – Haaland. Entraîneur : Pep Guardiola.

Tottenham (4-2-3-1) : Vicario – Porro, Emerson, Davies, Udogie – Bissouma (Richarlison, 87e), Lo Celso (Skipp, 79e) – B. Johnson (Donley, 90e+6), Kulusevski, Gil (Højbjerg, 46e) – Son (c). Entraîneur : Ange Postecoglou.

