L'OL entame sa saison par une glissade à Strasbourg

Strasbourg 2-1 OL

Buts : Bellegarde (63e) & Mothiba (75e) pour le Racing // Tagliafico (88e) pour l’OL

Le Racing club de Strasbourg a changé. C’est désormais celui de BlueCo, des chèques à huit chiffres, de Patrick Vieira. Mais il n’a pas perdu sa recette : la chaleur de la Meinau et la la niaque de cette équipe sont toujours là, Matz Sels, Thomas Delaine, Sanjin Prcić ou Jean-Ricner Bellegarde aussi. Ce dimanche soir, ce dernier a d’ailleurs coulé l’Olympique lyonnais presque à lui tout seul en seconde période, avec un but malin sur coup franc (1-0, 63e) et un autre prémâché pour Lebo Mothiba (2-0, 75e). Sans Anthony Lopes, Dejan Lovren (blessés) ni Castello Lukeba (désormais joueur du RB Leipzig), et avec le nouveau venu Clinton Mata qui n’a pas tenu plus de 21 minutes, le septuple champion de France paume déjà, comme la préparation estivale de l’équipe et le climat dans le Rhône pouvaient le laisser deviner.

Du sang et des larmes

Avec 65% de possession de balle et 23 tentatives, les visiteurs ont imposé leur rythme mais n’ont – presque – rien concrétisé. Comme quand Bradley Barcola a signé une feinte divine avant de frapper dans le mollet de Bellegarde, tout heureux de ne pas être rattrapé par la VAR (12e). Inquiétant dans sa surface, l’infatigable milieu au double prénom l’a surtout été dans l’autre, et ce dès le début de partie (19e). La recrue strasbourgeoise Emanuel Emegha, vouée à devenir le remplaçant d’Habib Diallo (parti pour Arabie saoudite), a elle dévoilé sa carte de visite : celle d’un grand crevard d’un mètre 95 (4e, 24e). En face, pendant que le catcheur Duje Ćaleta-Car fêtait ses retrouvailles avec la Ligue 1, l’entrejeu lyonnais perdait du sang (Maxence Caqueret, puis Tolisso) et de l’influence au fil des minutes. Ismaël Doukouré, Gerzino Nyamsi et Abakar Sylla (20 piges, acheté pour autant de millions au FC Bruges) forment une triplette qui a de la gueule, et Sels a également abattu un gros travail (26e, 31e, 86e, 90e+6) avant de plier devant Caqueret et Nicolás Tagliafico (2-1, 88e).

Rayan Cherki, venu dans l’Est pour s’amuser comme d’habitude, aurait également pu être à l’origine du bijou collectif du week-end avec son relais pour Caqueret, mais le portier alsacien et son montant en ont décidé autrement en s’opposant à Alexandre Lacazette (41e). La sortie du Général, juste après un piqué manqué dans les six mètres (85e) et alors que son OL poussait pour revenir, a d’ailleurs de quoi interroger. Depuis le banc, le capitaine lyonnais a pu observer la fin de match crispante des siens : Saël Kumbedi – qui a pris le bouillon en seconde période face à Delaine – n’a pas réussi à se rattraper (90e+2), et l’entrée tardive mais remarquée d’Amin Sarr n’a pas porté ses fruits. L’Olympique lyonnais, lui, est peut-être toujours le même.

RCSA (5-3-2) : Sels – Guilbert (Senaya, 68e), I. Doukouré, Nyamsi, A. Sylla, Delaine – Bellegarde (I. Sissoko, 90e+3), Prcić (Ângelo Gabriel, 81e), Deminguet – Mothiba (Bakwa, 81e), Emegha (Gameiro, 68e). Entraîneur : Patrick Vieira.

OL (4-2-3-1) : R. Riou – Mata (Kumbedi, 21e), Ćaleta-Car, Diomandé, Tagliafico – Lepenant (Jeffinho, 71e), Tolisso – Barcola, Caqueret, Cherki – Lacazette (A. Sarr, 85e). Entraîneur : Laurent Blanc.