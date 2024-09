Pronostic Lyon Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Strasbourg tient tête à Lyon

L’Olympique lyonnais a connu une saison dernière très compliquée. En effet, la formation rhodanienne s’est retrouvée dans la zone de relégation pendant plusieurs semaines. L’arrivée de Pierre Sage, après les échecs Blanc et Grosso, a permis à l’OL de se reprendre en cours d’exercice pour effectuer une remontada. Finalement, les Lyonnais ont même réussi à accrocher une place en Coupe d’Europe. Le club du Rhône a pu bénéficier d’un recrutement de premier plan lors du mercato hivernal pour sauver un exercice mal embarqué. Cet été, Lyon a principalement attiré le buteur géorgien Mikautadze pour venir épauler Lacazette, mais les deux n’ont jamais été titularisés en semble pour l’instant. Dans une situation financière délicate, le club rhodanien doit vendre pour assainir son budget. Sur ce début de saison, la formation lyonnaise s’est lourdement inclinée contre Rennes (3-0) et face à l’AS Monaco (2-0). Après deux matchs, le bilan est terrible pour l’OL avec 0 point et 0 but marqué. Ce vendredi, les Lyonnais espèrent reprendre confiance à domicile.

De son côté, Strasbourg a changé de cap à l’intersaison, puisque Patrick Vieira a été remplacé par l’Anglais Rosenior. Méconnu du grand public, l’ancien coach de Hull impose déjà sa patte sur le club alsacien. Pour renforcer son groupe, le technicien anglais a recruté les Wiley, Doué, Johnsson et plus récemment Mara de Southampton et l’international suédois Nanasi. Auteur d’une rencontre intéressante à Montpellier en ouverture, le club alsacien a seulement pu obtenir le nul (1-1). Pour son premier match à la Meinau, le Racing a livré une très belle prestation pour prendre le dessus sur Rennes (3-1), pourtant facile vainqueur de l’OL lors de la 1re journée. Lors de cette rencontre, le buteur batave Emegha a inscrit son premier but de la saison. En forme, le Racing semble avoir les armes pour accrocher au moins le nul face à Lyon.

