Lyon remporte un match dingue contre Strasbourg

Lyon 4-3 Strasbourg

Buts : Tolisso (45e+2), Maitland-Niles (61e) et Orban (63e et 72e) pour l’OL // Nanasi (3e), Santos (48e) et Emegha (58e) pour le Racing

La folie pure.

Dans une rencontre sans queue ni tête, Lyon est venu à bout de Strasbourg grâce à une force de frappe offensive impressionnante. Les Gones tiennent leur premier succès de la saison (4-3).

Le Groupama Stadium a cru vivre une nouvelle soirée frustrante après l’ouverture du score rapide de Sebastian Nanasi, bien seul dans la surface pour faire danser la défense rhodanienne (0-1, 3e). Mais c’était compter sans la révolte des hommes de Pierre Sage, largement dominateurs par la suite. Et si Karl Johann Johnsson retarde longtemps l’échéance devant Alexandre Lacazette ou George Mikautadze, parfois même aidé par sa barre, le dernier rempart alsacien finit par céder. Après avoir heurté le poteau, la frappe du Général revient sur Corentin Tolisso, qui ne se fait pas prier pour inscrire le premier but lyonnais de la saison (1-1, 45e+2).

Mais après avoir fait le plus dur, ce Lyon incroyablement inconstant coule au retour des vestiaires. Une tête gagnante d’Andrey Santos (1-2, 48e) et un face-à-face remporté par Emmanuel Emegha (1-3, 58e) plongent à nouveau Décines dans la tourmente. Coulé, l’OL ? Absolument pas. Lacazette sonne à nouveau la charge et voit sa tentative encore repoussée par un montant profiter à Ainsley Maitland-Niles (2-3, 61e). Cette fois, c’est Strasbourg qui se saborde et voit Gift Orban égaliser dans la foulée sur un centre de… Lacazette (3-3, 63e). Véritable détonateur en sortie de banc, le Nigérian y va de son doublé de la tête sur un centre de Malick Fofana pour faire chavirer le public lyonnais (4-3, 72e).

Le divertissement promet d’être encore au rendez-vous cette saison du côté de Lyon.