Lukeba rejoint officiellement Leipzig

La pilule ne passe pas pour Lolo White.

Castello Lukeba, pur produit du centre de formation de l’Olympique lyonnais, s’est engagé ce vendredi avec le RB Leipzig pour une durée de cinq ans. Le montant du transfert avoisinerait les 35 millions d’euros. Le défenseur central de 20 ans quitte les Gones après deux saisons pleines, où il aura joué 68 matchs avec les pros.

Welcome to RB Leipzig, Castello Lukeba! 🔴⚪

The 20-year-old defender joins from Olympique Lyon on a five-year contract until 2028 📝 pic.twitter.com/glwhVjvUK2

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) August 11, 2023