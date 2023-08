Laurent Blanc surpris par le départ de Castello Lukeba

Les meilleurs partent toujours les premiers.

Le départ de Castello Lukeba à Leipzig n’est pas encore officiel, mais tout l’Olympique lyonnais le regrette déjà. Présent en conférence de presse après Alexandre Lacazette ce vendredi, Laurent Blanc s’est aussi montré résigné sur le cas de son défenseur central. « C’est une perte sportive », a-t-il noté. Les tristes résultats de l’OL durant la préparation et la future absence du meilleur central de l’équipe l’an dernier ne prêtent évidemment pas à l’optimisme à l’aube du coup d’envoi de la saison de Ligue 1, contre Strasbourg dimanche.

« On n’avait pas prévu de perdre des joueurs, mais dans tous les clubs c’est comme ça, tout le monde est susceptible de partir, a expliqué Laurent Blanc. Vous savez les difficultés que nous avons avec les contraintes imposées par la DNCG… À nous de nous adapter, on ne peut pas faire ce qu’on veut. » L’OL étant cadenassé par le gendarme financier, remplacer Castello Lukeba ne sera pas une mince affaire. Surtout que d’autres départs peuvent suivre, notamment celui de Bradley Barcola, pisté par le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. « J’attends le 1er septembre, pour connaître mon effectif complet », a conclu l’entraîneur des Gones, visiblement incapable de se projeter actuellement.

Ode à la patience.

