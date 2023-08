Lacazette regrette le départ de Castello Lukeba

Le Général monte au créneau.

L’Olympique lyonnais a fini par céder face au désir de Castello Lukeba de quitter les bords du Rhône pour rejoindre le RB Leipzig. Une perte sportive conséquente pour les Gones, qui empocheront tout de même la coquette somme de 35 millions d’euros dans l’affaire. « Le changement d’ère au club, on n’y peut rien, on peut pas contrôler. On est spectateurs mais surtout acteurs sur le terrain, n’a pu que constater Alexandre Lacazette en conférence de presse, à deux jours du premier match de la saison, sur la pelouse de Strasbourg. On n’est pas surpris, on savait que Leipzig allait faire le forcing jusqu’au bout. C’est dommage pour nous, pour le groupe car on l’appréciait mais on lui souhaite bon courage et une bonne carrière. »

Pour l’heure en revanche, l’OL peut toujours compter sur Bradley Barcola et Rayan Cherki, eux aussi convoités mais qui n’ont pour l’heure pas de bon de sortie. « Rayan et Bradley ont eu beaucoup de temps de jeu ces derniers mois. Ils veulent montrer qu’ils méritent leur place, a développé le capitaine lyonnais. Normalement, ça ne devrait être que du positif. » Deux jeunes joueurs qui devront poursuivre sur leur lancée pour offrir au club l’objectif affiché : retrouver la sacro-sainte Europe.

Pour mieux partir l’an prochain, même en cas de qualification ?

