Pour son troisième match amical avec Leipzig, Loïs Openda claque un quadruplé

Les ailes d’Openda.

Déjà buteur lors de son premier match amical avec Leipzig face à l’Udinese la semaine passée (1-2), Loïs Openda a fait largement mieux encore ce mercredi après-midi en inscrivant un quadruplé et en donnant deux caviars lors de la large victoire (9-2) de son équipe face à Altglienicke, un club de quatrième division allemande. Plutôt de bonne augure pour le Belge à dix jours d’un duel au sommet face au Bayern Munich en Supercoupe d’Allemagne, et alors que le départ d’André Silva en Espagne devrait lui laisser encore plus de place en attaque. Openda s’est notamment fait remarquer grâce à un joli petit piqué tout en précision, à déguster ci-dessous.

Christopher Nkunku ? C’est déjà de l’histoire ancienne.

André Silva file en Espagne