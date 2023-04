L’Espagne mate la Norvège

Espagne 3-0 Norvège

Buts : Olmo (13e), Joselu (84e, 85e) pour la Roja

109 jours après sa terrible désillusion en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Maroc, l’Espagne était de nouveau sur le pont, ce samedi soir à La Rosaleda de Malaga, pour accueillir la Norvège. Fini l’ère Luis Enrique, c’est sous la houlette de Luis de la Fuente que la Roja se lance en direction de l’Euro 2024. Pour y parvenir, le nouveau sélectionneur a présenté un XI espagnol remodelé par rapport à la Coupe du monde : merci aux vieillissants Jordi Alba ou Sergio Busquets et place à une nouvelle génération de jeunes joueurs moins expérimentés (Gavi, Dani Olmo, Mikel Merino, Alejandro Balde). Mais finalement, peu importent les joueurs, l’Espagne reste une machine réglée comme un coucou et fidèles à ses traditions. L’histoire retiendra le succès, large sur le tableau d’affichage (3-0), même si la manière mérite encore des améliorations.

Haaland, comme un manque

Les premières minutes de jeu permettent de comprendre rapidement que le tiki taka n’est pas mort, et De la Fuente ne semble pas dans l’optique de l’éteindre, d’autant qu’il porte toujours ses fruits. Tic, Baldé sert Álvaro Morata, tac, l’Espagne obtient un corner. Tic, Baldé centre fort dans la surface, tac, Olmo dévie de l’extérieur du pied pour l’ouverture du score (1-0, 13e). Tic, Olmo lâche un centre fuyant, tac, il manque quelques centimètres à Morata pour doubler la mise. Mais la Roja s’entête à vouloir se trouver à moins de dix mètres des buts adverses pour frapper et finit par buter sur la défense norvégienne. D’autant que, dans l’autre sens, les Løvene font monter la pression sur la cage de Kepa. La première alerte vient de Martin Ødegaard, dont la frappe est contrée par Rodri (15e), et la Roja peut s’estimer heureuse de ne pas concéder un penalty à la suite d’un tacle en retard de Carvajal sur le milieu d’Arsenal, puis Kepa réalise un arrêt exceptionnel à bout portant sur une volée de Fredrik Aursnes (29e). Le constat est limpide : la Norvège fait mieux que résister, mais l’absence d’Erling Haaland, forfait, facilite la vie des Espagnols.

Confirmer avant de s’enflammer

Mais même sans le cyborg de Manchester City, la Roja enchaîne les frayeurs. Sur un centre, Nacho passe à quelques millimètres d’un CSC en déviant le ballon avec une trajectoire vicieuse (55e), alors que Sørloth manque une occasion en or, seul face au but, en envoyant sa volée à côté des buts de Kepa (80e). Des loupés qui ne pardonnent pas au haut niveau, car l’Espagne, qui passe proche de breaker sur une tête de Iago Aspas (50e) et une frappe trop croisée de Yeremi Pino (76e), finit par sanctionner son adversaire grâce à Joselu. Entré en jeu à la 81e minute, l’attaquant de l’Espanyol célèbre sa première sélection par un doublé express en moins de 120 secondes : d’une tête superbement croisée sur un centre de Fabián Ruiz (2-0, 84e) puis à la conclusion d’une action, en renard des surfaces (3-0, 85e). Une large victoire qui ne reflète pas forcément la physionomie du match et qui demandera surtout confirmation – d’abord dans trois jours en Écosse, puis en juin prochain lors de la demi-finale de la Ligue des nations contre l’Italie – avant de donner un avis tranché sur une sélection en reconquête.

Espagne (4-3-3) : Kepa – Carvajal, Nacho, Laporte, Balde – Aspas (Ceballos, 58e), Rodri, Merino (Ruiz, 81e) – Olmo (Pino, 67e), Morata (Joselu, 81e), Gavi (Oyarzabal, 58e). Sélectionneur : Luis de la Fuente.

Norvège (4-1-4-1) : Nyland – Pedersen (Ryerson, 74e), Strandberg, Oestigaard, Meling (Bjørkan, 74e) – Berg – Berge (Solbakken, 74e), Ødegaard, Aursnes, Elyounoussi (Strand Larsen, 74e) – Sørloth (Brynhildsen, 86e). Sélectionneur : Ståle Solbakken.

